İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde gerçekleştirilen silahlı saldırıda 3 İsraillinin yaralandığı bildirildi.
İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Kalkilya kentinin doğusundaki Nebi İlyas köyü yakınlarında yoldan geçen bir arabanın içinden ateş açıldı.
Saldırı sonucu 3 İsrailli yaralanırken, saldırganın kaçtığı kaydedildi.
İsrail ordusu, silahlı saldırı olayının ardından Kalkilya kentinin doğu ve kuzey girişlerini kapatarak kenti kuşatma altına aldı.
Görgü tanıkları, İsrail askerlerinin Nebi İlyas, Azzun ve Azbe et-Tanib beldelerinin girişlerinin yanı sıra Kalkilya ile Tulkerim arasındaki yolu da kapattığını aktardı.
Son Dakika › Güncel › Batı Şeria'da İsraillilere silahlı saldırı: 3 yaralı - Son Dakika
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