Batı Şeria'da İsraillilerin saldırısında 1 Filistinli öldü, 3 kişi yaralandı

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Kalkilya ile Doğu Kudüs kentlerinde, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin düzenlediği saldırılarda 1 Filistinli yaşamını yitirdi, 3 Filistinli yaralandı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kalkilya'ya bağlı Hicce köyüne saldırı düzenledi.

Kalkilya'daki Derviş Nezzal Devlet Hastanesinden yapılan açıklamada, Hicce köyüne düzenlenen saldırı sırasında başından vurulan Ömer et-Tubas isimli Filistinli gencin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada ise ekiplerin Hicce köyündeki saldırıda başından, göğsünden ve uyluğundan vurulan 17 yaşındaki bir çocuk dahil 3 yaralıyı hastaneye kaldırdığı kaydedildi.

Haberde, İsraillilerin ateş açarak köydeki bir evi hedef aldığı belirtildi.

Kudüs'te darbedilen Filistinli ameliyata alındı

Kudüs Valiliğinden yapılan açıklamada ise İsrailli iki saldırganın bir Filistinli genci darbettiği aktarıldı.

Saldırı sonucu kolu kırılan ve gözünden ağır yaralanan Filistinlinin ameliyata alındığı ifade edildi.

Filistin Ayrım (Utanç) Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyinin verilerine göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, 2026'nın ilk yarısında 3 bin 488 saldırı gerçekleştirdi.

Bu saldırılarda 17 Filistinli hayatını kaybetti, 26 bedevi ve çoban topluluğu tamamen veya kısmen yerinden edildi, çoğu otlak alanı olmak üzere 42 yeni kaçak Yahudi yerleşim alanı kuruldu.

Doğu Kudüs dahil işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan 194 Yahudi yerleşim birimi ile 400 yasa dışı yerleşim biriminde 750 bini aşkın İsrailli ikamet ediyor.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Filistinlileri topraklarından zorla çıkarmak amacıyla neredeyse her gün saldırılar düzenliyor.