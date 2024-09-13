Batı Şeria'da Öfke Patlaması Uyarısı

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İsrail Savurma Bakanı Yoav Gallant ve emniyet yetkililerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın, yüzlerce kişinin ölümüne neden olabilecek bir öfke patlamasının eşiğinde olduğu konusunda uyarıda bulunduğu belirtildi.

Maariv gazetesinin haberine göre, Gallant ile emniyet teşkilatının yetkilileri, bu haftaki hükümet toplantısında, Batı Şeria'nın patlamanın eşiğinde olduğu yönünde ciddi bir uyarı yaptı.

Bakan ve yetkililer, "bu durumda bir değişiklik olmadığı sürece İsrail'de yüzlerce kişinin ölümüyle sonuçlanacak bir gerilimle karşılaşabileceklerini" dile getirdi.

Filistin topraklarını gasbeden fanatik İsrailliler ile aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in sık sık Mescid-i Aksa'ya yaptıkları baskınlar bölgedeki tansiyonun yükselmesine neden oluyor.

Öte yandan, İsrail askerleri ile gaspçı İsrailliler sık sık Batı Şeria'daki kent ve kasabalara baskın düzenleyerek Filistinlilere saldırıyor. İsrail'in bu saldırıları son 15 gündür özellikle Cenin, Tulkerim ve Tubas kentlerindeki mülteci kamplarına yoğunlaştı. Bu kentlere düzenlenen saldırılarda son 15 günde onlarca kişi hayatını kaybederken yüzlercesi yaralandı.