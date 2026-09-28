Batı Şeria'da toplu nikah töreni 88 Filistinli gelin ve damadı buluşturdu - Son Dakika
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Batı Şeria'da toplu nikah töreni 88 Filistinli gelin ve damadı buluşturdu

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Batı Şeria\'da toplu nikah töreni 88 Filistinli gelin ve damadı buluşturdu
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Batı Şeria'nın El Halil kenti yakınlarındaki Dura'da düzenlenen toplu nikah töreni, 88 Filistinli gelin ve damadı bir araya getirdi. Binlerce yerel sakinin katıldığı tören, 28 Eylül'de yapıldı.

EL HALİL, 28 Eylül (Xinhua) -- Batı Şeria'nın El Halil kenti yakınlarındaki Dura'da düzenlenen toplu nikah töreni, binlerce yerel sakinin katılımıyla 88 Filistinli gelin ve damadı bir araya getirdi.

Kaynak: Xinhua
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