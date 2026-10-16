Batı Şeria'da WP foto muhabiri Levine, 80 maskeli İsraillinin saldırısında darbedildi - Son Dakika
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Batı Şeria'da WP foto muhabiri Levine, 80 maskeli İsraillinin saldırısında darbedildi

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Filistin Ulusal Girişimi Hareketi Genel Sekreteri Bergusi, Batı Şeria'da WP muhabiri Heidi Levine'in de hedef alındığı saldırıyı 'vahşi bir suç' olarak nitelendirdi. Ebu Falah'ta zeytin hasadını izleyen Levine, 80 maskeli İsraillinin saldırısında darbedilerek hastaneye kaldırıldı.

Filistin Ulusal Girişimi Hareketi Genel Sekreteri Mustafa el-Bergusi, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'da gerçekleştirdiği saldırıyı "tam anlamıyla vahşi bir suç" olarak nitelendirdi.

Bergusi yaptığı yazılı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, aralarında 63 yaşındaki Washington Post (WP) gazetesinin foto muhabiri Heidi Levine'in de bulunduğu gruba yönelik saldırılar karşısındaki sessizliğini eleştirdi.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, İsrail ordusunun koruması altında saldırıyı gerçekleştirdiğini belirten Bergusi, zeytin toplayan Filistinli çiftçiler ile zeytin ağaçlarının yanı sıra yabancı dayanışma aktivistleri ve Washington Post gazetesinin foto muhabiri Levine'in de hedef alındığına dikkati çekti.

Bergusi, "tam anlamıyla vahşi bir suç" olarak nitelendirdiği saldırının yanı sıra eş zamanlı olarak İsrail ordusunun Filistinli çiftçilere gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz bombası attığının altını çizdi.

Washington Post'un foto muhabiri saldırıya uğradı

İşgal altındaki Batı Şeria'daki Ebu Falah köyünde bugün Filistinlilerle birlikte bölgedeki zeytin hasadını takip eden Levine, Filistin topraklarını gasbeden yüzleri maskeli 80 civarında İsraillinin saldırısına uğramıştı.

Saldırganların kendisini darbederek yere düşürdüğünü aktaran Levine, yerdeyken yaklaşık 10 dakika veya daha uzun süre tekmelendiğini, telefonunun zorla alındığını, kameralarının kırıldığını ve çantasının parçalandığını, ardından Filistinliler tarafından kurtarılarak ambulansla hastaneye ulaştırıldığını anlatmıştı.

Levine, "Yere düştüm ve yaklaşık 10 dakika boyunca beni tekmelediler. Fotoğraf makinelerime ve çantama tutunmaya çalışıyordum. Pasaportumun olduğu bel çantamı, makinelerimi zorla söküp aldılar, çantamı parçaladılar." demişti.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, sık sık zeytin hasadı yapan Filistinliler ve bölgede bulunan gazetecileri saldırılarla hedef alıyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Batı Şeria'da WP foto muhabiri Levine, 80 maskeli İsraillinin saldırısında darbedildi - Son Dakika
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