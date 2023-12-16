Batı Şeria\'da Yahudi yerleşimcilerin saldırısı: 2 Filistinli yaralandı

İşgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde fanatik Yahudi yerleşimcilerin saldırısına uğrayan 2 Filistinli yaralandı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Batı Şeria'nın Kalkilya ve Eriha kentlerinde fanatik Yahudi yerleşimciler Filistinlilere saldırdı.

Kalkilya'nın Kefr Silis beldesinde Yahudi yerleşimcilerin taşlı saldırısına uğrayan zeytin toplayan Filistinli iki kardeş hafif yalandı.

Öte yandan Eriha'nın batısında yer alan bir Filistin bedevi köyüne saldıran Yahudi yerleşimciler, bir Filistinlinin evinde maddi hasara neden oldu.

Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 7 Ekim'den bu yana öldürülen Filistinlilerin sayısının 290'a yükseldi.

İsrail güçlerinin, Gazze'ye saldırı başlattığı 7 Ekim'den beri işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.