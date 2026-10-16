Batı Şeria'da zeytin hasadına saldıran İsrailliler, fotomuhabir Levine'yi yaraladı - Son Dakika
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Batı Şeria'da zeytin hasadına saldıran İsrailliler, fotomuhabir Levine'yi yaraladı

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Haberlere göre, Batı Şeria'da zeytin hasadına saldıran yüzleri maskeli 80 civarı İsrailli, Washington Post fotomuhabiri Heidi Levine ile bir kişiyi yaraladı. Filistinli sağlık görevlileri, 63 yaşındaki Levine ve diğer yaralının Ramallah'taki hastaneye kaldırıldığını aktardı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin zeytin hasadı yaptığı alanı basarak aralarında olayları takip eden ABD merkezli Washington Post gazetesinde çalışan fotomuhabir Heidi Levine'nin de bulunduğu 2 kişiyi darbederek yaraladı.

Basındaki haberlere göre, Filistin topraklarını gasbeden yüzleri maskeli 80 civarında İsrailli, bugün Batı Şeria'daki Ebu Falah köyünden Filistinliler ile bölgedeki zeytin hasadını takip eden gazetecilere saldırdı.

Filistinli sağlık görevlileri, İsraillilerin saldırısında yaralanan 2 kişiden birinin 63 yaşındaki Washington Post gazetesinin fotomuhabiri Heidi Levine olduğunu aktardı.

Fotomuhabir Levine ve diğer yaralının Ramallah'taki hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, sık sık zeytin hasadı yapan Filistinliler ve bölgede bulunan gazetecileri saldırılarla hedef alıyor.

Kaynak: AA
İnsan HaklarıWashingtonBatı ŞeriaRamallahZeytinGüncelMedyaDünyaSon Dakika

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SON DAKİKA: Batı Şeria'da zeytin hasadına saldıran İsrailliler, fotomuhabir Levine'yi yaraladı - Son Dakika
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