Batı Şeria Deyr Nizam'da İsrail iş makineleri onlarca zeytin ağacını söktü - Son Dakika
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Batı Şeria Deyr Nizam'da İsrail iş makineleri onlarca zeytin ağacını söktü

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Batı Şeria Deyr Nizam\'da İsrail iş makineleri onlarca zeytin ağacını söktü
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İsrail iş makineleri, Batı Şeria'nın Deyr Nizam köyünde Filistinlilere ait arazilerde onlarca zeytin ağacını söktü. Arazi sahiplerinin bölgeye ulaşması engellenirken Ebu Muhammed, 12-13 dönümlük arazisinin zarar gördüğünü, komşularıyla toplam 36-40 dönümün etkilendiğini söyledi.

İsrail'e ait iş makineleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Deyr Nizam köyünde Filistinlilere ait geniş tarım arazilerinde önceki gün başlattığı tahribatı sürdürdü, bölgedeki onlarca zeytin ağacını da söktü.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail güçleri, arazi sahiplerinin bölgeye ulaşmasına ve arazilerinde yaşananları takip etmesine izin vermedi.

Arazisi zarar gören Filistinlilerden Ebu Muhammed, AA'ya yaptığı açıklamada, İsrail'e ait iş makinelerinin pazartesiden bu yana arazisini tahrip ettiğini ve buradaki zeytin ağaçlarını söktüğünü ifade etti.

"Geçimimi sağlayacak başka bir şeyim kalmadı"

Yaklaşık 12-13 dönümlük arazisinin zarar gördüğünü söyleyen Ebu Muhammed, "Geçimimi sağlayacak başka bir şeyim kalmadı." dedi.

Ebu Muhammed, sökülen zeytin ağaçlarının uzun yıllardır bu arazide bulunduğunu, bazılarının yüksek yağ verimiyle bilinen eski zeytin ağaçları olduğunu vurguladı.

Komşularına ait arazilerin de tahrip edildiğini aktaran Ebu Muhammed, kendisine ve komşularına ait zarar gören toplam alanın 36 ila 40 dönüm olduğunu kaydetti.

"Bu tahribat, özellikle zeytin hasadı öncesinde yapılıyor"

Ebu Muhammed, zeytin hasadı öncesinde arazilerine girişlerinin engellendiğini belirterek, "Araziye ulaşmamıza izin vermediler. Bu tahribat, özellikle zeytin hasadı öncesinde yapılıyor." diye konuştu.

İsrail makamlarından ise yapılan tahribata ilişkin herhangi bir açıklama alamadıklarını aktaran Ebu Muhammed, "Ağaçları neden söküyorlar?" dedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda da artış yaşanıyor.

İşgalin giderek ağırlaştığı Batı Şeria'da özellikle zeytin hasadı döneminde Filistinlilere yönelik saldırılarda ciddi artış gözleniyor.

Kaynak: AA
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