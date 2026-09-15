Batı Şeria El-Buveyra'da İsrailliler, Filistinlinin 50 kasa üzümünü asker korumasında çaldı - Son Dakika
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Batı Şeria El-Buveyra'da İsrailliler, Filistinlinin 50 kasa üzümünü asker korumasında çaldı

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İşgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinin doğusundaki El-Buveyra bölgesinde, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, İsrail askerleri korumasında Filistinli bir çiftçinin bağından hasat edilmiş yaklaşık 50 kasa üzüm çaldı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, İsrail askerleri korumasında Filistinli çiftçilerin bağından hasat edilmiş kasalarca üzüm çaldı.

Filistin yönetimine ait Filistin'in Sesi Radyosu'nun sosyal medya hesaplarından yayımladığı görüntülerde, İsrailli işgalcilerin Batı Şeria'da bir Filistinlinin tarlasındaki hasat edilmiş üzümleri kasalara doldurularak araçlara yükledikleri görüldü.

Olayın El Halil kentinin doğusundaki El-Buveyra bölgesinde meydana geldiği ve yaklaşık 50 kasa üzümün çalındığı belirtildi.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, üzümleri İsrail polisi ve askerlerinin gözetiminde çaldığı görüntülere yansıdı.

El-Buveyra, İsrail ile Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) arasında 1995'te imzalanan İkinci Oslo Anlaşması kapsamında "C" bölgesi olarak sınıflandırılan alanda bulunuyor.

Filistin yönetimi ile İsrail arasında 1995'te imzalanan İkinci Oslo Anlaşması kapsamında Batı Şeria, A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Batı Şeria'nın yaklaşık yüzde 18'ini oluşturan "A bölgesi"nin idari ve güvenlik kontrolü Filistin yönetimine, yaklaşık yüzde 22'sini oluşturan "B bölgesi"nin idari kontrolü Filistin yönetimine, güvenliği ise İsrail'e bırakılmıştı. Yüzde 60'ından fazlasını oluşturan "C bölgesi"nin idari ve güvenlik kontrolü ise İsrail'e devredilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Batı Şeria El-Buveyra'da İsrailliler, Filistinlinin 50 kasa üzümünü asker korumasında çaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Batı Şeria El-Buveyra'da İsrailliler, Filistinlinin 50 kasa üzümünü asker korumasında çaldı - Son Dakika
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