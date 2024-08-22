Batı Trakya'da Çiçek Hastalığına Karşı Karantina Tedbirleri Uygulanıyor

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Batı Trakya'nın Meriç bölgesinde, 4 koyunda çiçek hastalığı tespit edilmesi üzerine karantina tedbirlerinin uygulanmaya başlandığı bildirildi.

Yunan basınındaki haberlerde, 4 koyunda çiçek hastalığı tespit edilmesinin ardından Tarım ve Gıda Bakanlığından bir ekibin Meriç'e gönderildiği ifade edildi.

Yetkililerin, çiftçiler ve veterinerlerle hastalığın önlenmesi ve kontrol altına alınmasına yönelik bilgilendirme toplantıları yaptığı belirtilen haberlerde, dün akşam itibarıyla da hayvanların başka yerlere taşınmasının yasaklandığı ve tedbirler arasında zorunlu ötenazi uygulamalarının yer aldığı aktarıldı.

Haberlerde, hastalığın insanlara bulaşmadığı ve alınan tedbirlerin Avrupa Birliği (AB) standartlarına uygun olduğu vurgulandı.