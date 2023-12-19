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Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu, Spartalılar Partisi Milletvekili Vasilis Stigas'ın Dr. Sadık Ahmet'e hakaret etmesini kınadı. - Son Dakika
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Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu, Spartalılar Partisi Milletvekili Vasilis Stigas'ın Dr. Sadık Ahmet'e hakaret etmesini kınadı.

Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu (BTTADK), Türklerin temsilcisi konumundaki Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisi kurucusu Dr. Sadık Ahmet'e hakaret eden aşırı sağcı Spartalılar Partisi Milletvekili Vasilis Stigas'ı kınadı.

Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu, Spartalılar Partisi Milletvekili Vasilis Stigas\'ın Dr. Sadık Ahmet\'e hakaret etmesini kınadı.
19.12.2023 - 19:48,
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Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu (BTTADK), Türklerin temsilcisi konumundaki Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisi kurucusu Dr. Sadık Ahmet'e hakaret eden aşırı sağcı Spartalılar Partisi Milletvekili Vasilis Stigas'ı kınadı.

BTTADK'dan yayımlanan açıklamada, "Stigas'ı, elim ve şüpheli bir trafik kazasında kaybettiğimiz dava adamı Dr. Sadık Ahmet'in aziz hatırasına saygı göstermeye davet ediyoruz. Batı Trakya Türk Azınlığının merhum lideri Dr. Sadık Ahmet'in aziz hatırasına edep sınırlarını aşarak hakaret eden ve çirkin sözler sarf eden aşırı sağcı Spartalılar Partisi milletvekili Vasilis Stigas'ı şiddetle kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Ahmet'in şahsına yapılan hakaretin kabul edilemez olduğu belirtilen açıklamada, Stigas'ın bunları siyasi rant uğruna yaptığı vurgulandı.

Açıklamada, bu sözlerin ne ahlaka ne de etik değerlere sığdığının altı çizildi.

Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisi Onursal Başkanı ve Ahmet'in eşi Işık Sadık Ahmet ise sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, bu tarz ırkçı ve saygısız ifadelerin sadece kendilerini değil, aynı zamanda toplumsal barışı ve huzuru da etkilediğini aktardı.

Işık Sadık Ahmet, paylaşımında, "Aile olarak Dr. Sadık Ahmet'i kaybetmenin verdiği acıyla her gün baş başa kalıyoruz. Onun vefatının üzerinden 28 yıl geçmiş olmasına rağmen, böyle bir hakaretin vatandaşı olduğumuz ülkede tekrarlanması, ailemizin içinde bulunduğu zorlu süreci daha da derinleştirmiştir. Dr. Sadık Ahmet'in anısına yapılan bu haddini aşan ve saygısız hakareti kınıyor, Stigas'ı ailemiz ve toplumumuzdan özür dilemeye davet ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

Stigas, 17 Aralık'ta 2024 bütçesinin görüşüldüğü Yunan Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada, soydaş milletvekilleri Hüseyin Zeybek ve Özgür Ferhat'ın, 7 Aralık'ta Atina'ya bir ziyaret gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmelerini eleştirerek, "Onlar Türk mü? Bir dönem Sadık ile ne olduğunu unuttuk mu? Yunan devletinin milletvekili (Sadık Ahmet) çıkıp Türk'üm diyordu. Ta ki bir kamyon ona çarpana kadar. O da rahatladı biz de." ifadesini kullanmıştı.

Stigas'ın bu sözleri bazı haber siteleri tarafından da eleştirildi.

Kaynak: AA
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Batı Trakya, Sadık Ahmet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu, Spartalılar Partisi Milletvekili Vasilis Stigas'ın Dr. Sadık Ahmet'e hakaret etmesini kınadı. - Son Dakika


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SON DAKİKA: Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu, Spartalılar Partisi Milletvekili Vasilis Stigas'ın Dr. Sadık Ahmet'e hakaret etmesini kınadı. - Son Dakika
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