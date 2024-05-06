Batı Trakya\'da Hıdırellez Kutlamaları

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Geçmişi yüzlerce yıl öncesine dayanan Hıdırellez, Batı Trakya'da soydaşlara ait derneklerin düzenlediği etkinliklerle kutlandı.

Anadolu'da "baharın habercisi" olarak kabul edilen Hıdırellez dolayısıyla, Batı Trakya Azınlığı Güney Meriç Eğitim ve Kültür Derneği ve İskeçe Türk Birliği (İTB) tarafından çeşitli eğlenceler düzenlendi.

Kutlama etkinlikleri çerçevesinde, Meriç iline bağlı Musaköy'de ve İskeçe'nin Ilıca köyünde konserler verildi, halk oyunları ekipleri sahne aldı ve Berna Mustafaoğlu'nun öğrencilerinin eserlerinden oluşan ebru sergisi açıldı.

Kutlamalara, Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosu Aykut Ünal'ın yanı sıra, İskeçe Müftüsü Mustafa Trampa, Dostluk Eşitlik Barış (DEP) Partisi Başkanı Çiğdem Asafoğlu, Türk azınlık kurum ve kuruluş başkanları ile çok sayıda soydaş katıldı.

Gümülcine Başkonsolosu Ünal, Musaköy'deki kutlamalarda yaptığı konuşmada, " Orta Asya'dan Balkanlara kadar yüzyıllardır kutlanan Hıdırellezi burada yaşatmak kolay bir iş değil. Öncelikle sizleri tebrik ediyorum." dedi.

Diğer katılımcılar da konuşmalarında birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, Hıdırellezin Türk kültüründe önemine dikkati çekti.???????