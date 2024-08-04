Batı Trakya'da Seçek Yağlı Güreşleri ve Kültürel Etkinlikleri Tamamlandı

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Batı Trakya'da, 2 Ağustos Cuma günü başlayan 700 yıllık bir geçmişe sahip Seçek Yağlı Güreşleri ve Kültürel Etkinlikleri tamamlandı.

Seçek Azınlık Eğitim ve Kültür Derneği tarafından Dedeağaç yakınlarında bulunan Mehriköz köyünde düzenlenen etkinlikte güreşçiler mücadele etti.

Kıspetlerini giyen ve yağlanan pehlivanlar, hakemlerin çağrısıyla er meydanına çıktı.

Pehlivanlar, önce peşrev çekti daha sonra davul ve zurna eşliğinde güreşe tutuştu.

Pehlivanların minik boy, baş, baş altı ve büyük orta kategorilerindeki kıyasıya mücadelesi ilgiyle izlendi.

Baş kategorisinde birinciliği Cafer Hami Çarkacı, ikinciliği İsmail Can elde ederken, üçüncülüğü Yusuf Kaflı ve Sertaç Çavdar paylaştı.

Müftü Şerif, burada yaptığı konuşmada, bu geleneksel etkinliğin Orta Asya'dan gelen bir İslami geleneğin devamı olduğunu belirtti.

Ahmet Yesevi'nin, Orta Asya'da İslam'ı öğretip yaşatmasının ardından, Yunus Emre, Mevlana ve Hacı Bektaş-ı Veli gibi şahsiyetler sayesinde bu öğretinin Anadolu'ya taşındığını ifade eden Şerif, Sarı Saltuklar ve Kızıl Sultanlar da İslam'ı Balkanlar'a yayarak birçok tekke kurduğunu vurguladı.

Diğer konuşmacılar da etkinliğin tarihi ve kültürel önemine değindi.

Etkinliğe, Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosu Aykut Ünal, Yeni Sol Partisinin Türk Milletvekili Özgür Ferhat, Türk azınlık kurum ve kuruluş temsilcileri ile çok sayıda soydaş katıldı.