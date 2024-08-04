Batı Trakya'da Seçek Yağlı Güreşleri ve Kültürel Etkinlikleri Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Batı Trakya'da Seçek Yağlı Güreşleri ve Kültürel Etkinlikleri Tamamlandı

Batı Trakya'da 700 yıllık geçmişi olan Seçek Yağlı Güreşleri ve Kültürel Etkinlikleri, Dedeağaç yakınlarında düzenlenen etkinlikte tamamlandı. Pehlivanların mücadelesi büyük ilgi gördü.

04.08.2024 22:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batı Trakya'da, 2 Ağustos Cuma günü başlayan 700 yıllık bir geçmişe sahip Seçek Yağlı Güreşleri ve Kültürel Etkinlikleri tamamlandı.

Seçek Azınlık Eğitim ve Kültür Derneği tarafından Dedeağaç yakınlarında bulunan Mehriköz köyünde düzenlenen etkinlikte güreşçiler mücadele etti.

Kıspetlerini giyen ve yağlanan pehlivanlar, hakemlerin çağrısıyla er meydanına çıktı.

Pehlivanlar, önce peşrev çekti daha sonra davul ve zurna eşliğinde güreşe tutuştu.

Pehlivanların minik boy, baş, baş altı ve büyük orta kategorilerindeki kıyasıya mücadelesi ilgiyle izlendi.

Baş kategorisinde birinciliği Cafer Hami Çarkacı, ikinciliği İsmail Can elde ederken, üçüncülüğü Yusuf Kaflı ve Sertaç Çavdar paylaştı.

Müftü Şerif, burada yaptığı konuşmada, bu geleneksel etkinliğin Orta Asya'dan gelen bir İslami geleneğin devamı olduğunu belirtti.

Ahmet Yesevi'nin, Orta Asya'da İslam'ı öğretip yaşatmasının ardından, Yunus Emre, Mevlana ve Hacı Bektaş-ı Veli gibi şahsiyetler sayesinde bu öğretinin Anadolu'ya taşındığını ifade eden Şerif, Sarı Saltuklar ve Kızıl Sultanlar da İslam'ı Balkanlar'a yayarak birçok tekke kurduğunu vurguladı.

Diğer konuşmacılar da etkinliğin tarihi ve kültürel önemine değindi.

Etkinliğe, Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosu Aykut Ünal, Yeni Sol Partisinin Türk Milletvekili Özgür Ferhat, Türk azınlık kurum ve kuruluş temsilcileri ile çok sayıda soydaş katıldı.

Kaynak: AA

Batı Trakya, Dedeağaç, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batı Trakya'da Seçek Yağlı Güreşleri ve Kültürel Etkinlikleri Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:04 İran’ın 3’üncü büyük kenti İsfahan’da peş peşe şiddetli patlamalar İran'ın 3'üncü büyük kenti İsfahan'da peş peşe şiddetli patlamalar
21:25 Restoranda ailesiyle birlikte saldırıya uğrayan savcı ilk kez konuştu: Kimseyi tehdit etmedim, çocuğum 1,5 metreden yere düştü Restoranda ailesiyle birlikte saldırıya uğrayan savcı ilk kez konuştu: Kimseyi tehdit etmedim, çocuğum 1,5 metreden yere düştü
20:22 ABD, Nijer’deki son askerlerini de geri çekti ABD, Nijer'deki son askerlerini de geri çekti
19:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Aile Destek Programı’nı 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Aile Destek Programı'nı 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz
19:22 Bakan Uraloğlu’ndan Instagram’a erişim engeline ilişkin açıklama: İstediğimiz sonucu almış değiliz Bakan Uraloğlu'ndan Instagram'a erişim engeline ilişkin açıklama: İstediğimiz sonucu almış değiliz
10:57 Temmuz ayı enflasyon verileri sonrası kira zam oranı da belli oldu Temmuz ayı enflasyon verileri sonrası kira zam oranı da belli oldu
10:54 Çarkıfelek hostesi Duygu Çakmak’ın zor anları Göğsü açılınca büyük panik yaşadı Çarkıfelek hostesi Duygu Çakmak'ın zor anları! Göğsü açılınca büyük panik yaşadı
10:50 Meghan Markle, verdiği son röportajda kraliyet ailesi ile yaşarken intihar etmeyi düşündüğünü söyledi Meghan Markle, verdiği son röportajda kraliyet ailesi ile yaşarken intihar etmeyi düşündüğünü söyledi
10:37 Mehmet Şimşek’ten temmuz ayı enflasyon rakamlarına ilk yorum Mehmet Şimşek'ten temmuz ayı enflasyon rakamlarına ilk yorum
10:26 Küresel deprem piyasaları vurdu Borsa İstanbul iki kez devre kesti Küresel deprem piyasaları vurdu! Borsa İstanbul iki kez devre kesti
10:25 Havaalanını karıştıran iddia AJet firması, yolcuların valizlerini Sabiha Gökçen’de unuttu Havaalanını karıştıran iddia! AJet firması, yolcuların valizlerini Sabiha Gökçen'de unuttu
10:22 29 yıllık firma iflas eşiğinde: Tekstil devi konkordato ilan etti 29 yıllık firma iflas eşiğinde: Tekstil devi konkordato ilan etti!
09:58 Enflasyon temmuz ayında yüzde 3,23 arttı, yıllık bazda yüzde 61,78 oldu Enflasyon temmuz ayında yüzde 3,23 arttı, yıllık bazda yüzde 61,78 oldu
09:57 Galatasaray, Gabriel Sara’yı rekor bonservisle kadrosuna kattı Galatasaray, Gabriel Sara'yı rekor bonservisle kadrosuna kattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2024 04:35:19. #1.12#
SON DAKİKA: Batı Trakya'da Seçek Yağlı Güreşleri ve Kültürel Etkinlikleri Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement