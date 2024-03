Batı Trakya\'da Soydaşlar Toplu İftar Programı Düzenledi

Nothing Ear (stick) Modeli Piyasaya Sürüldü: Özellikler ve Fiyat

Geçen yıl kullanıcılarla buluşturulan Nothing Ear (1), şeffaf kablosuz kulaklık sloganıyla dikkat çekmişti. Şimdi ise, beklenen Ear (2) modeli yerine, şaşırtıcı bir şekilde Nothing Ear (stick) piyasaya sürüldü. Yeni kulaklıkta 12.6 mm dinamik sürücü bulunuyor, bu da ses performansının daha da artacağı anlamına geliyor. Ayrıca, Bluetooth 5.2 ve düşük gecikme imkanı sunan Low lag mode teknolojisi gibi özelliklerle geliyor. Nothing Ear (stick), IP54 sertifikasıyla suya ve terlemeye karşı dayanıklı bir tasarıma sahip. Tek şarjla 7 saate kadar müzik dinleme veya 3 saate kadar konuşma süresi sunan kulaklık, şarj kutusuyla birlikte 29 saate kadar müzik ve 12 saate kadar konuşma imkanı sağlıyor. Nothing Ear (stick) ABD'de 99 dolar, Avrupa'da ise 119 euro fiyatla satışa sunulacak.