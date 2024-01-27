Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı ve Gümülcine Seçilmiş Müftüsü Edirne Valisi\'ni ziyaret etti

Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı ve Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif, Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti.

Vali Sezer, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek Şerif'e teşekkür etti.

Şerif de çalışmaları hakkında Sezer'e bilgi verdi.

Ayrıca Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan ve beraberindeki heyet ve eski AK Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı da Vali Sezer'i ziyaret etti.