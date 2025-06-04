Batı Trakya Türk Azınlığına Hak İhlalleri Uyarısı

Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği (BTAYTD) üyesi ve insan hakları uzmanı Kerem Abdurahimoğlu, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Tamamlayıcı İnsani Boyut Toplantısı'nda Batı Trakya Türk Azınlığının karşılaştığı hak ihlallerine işaret etti.

AGİT Dönem Başkanı Finlandiya ve AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi (ODIHR) ev sahipliğinde Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen toplantıya BTAYTD adına katılan Abdurahimoğlu, İskeçe Türk Birliği ve diğer Türk dernekleriyle ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarının 17 yıldır uygulanmadığını vurguladı.

Abdurahimoğlu, Batı Trakya Türk Azınlığına ait çok sayıda okulun kapatıldığını belirterek, eğitim alanındaki hak ihlallerine karşı uluslararası kamuoyunun dikkatini çekti.

Toplantının farklı oturumlarında söz alan Abdurahimoğlu, dini özgürlükler konusuna da değinerek, azınlığın uluslararası hukuka göre kendi müftüsünü seçme hakkının tanınmadığını ifade etti. Toplumun seçtiği temsilcilerin Yunan hükümetiyle diyalog kurma çağrılarının karşılıksız kaldığını söyledi.

Yunanistan'ın eğitim politikalarıyla azınlık okullarının niteliğini zayıflattığını belirten Abdurahimoğlu, Türkçe ve Yunanca çift dilli anaokullarının açılmasına izin verilmediğini kaydetti.

Abdurahimoğlu ayrıca, Batı Trakya Türk toplumunun karar alma mekanizmalarının dışında tutulduğunu, halkın büyük desteğini alan Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisi ile bağımsız azınlık milletvekillerinin yüzde 3'lük ülke barajı nedeniyle parlamentoya giremediğini hatırlattı.