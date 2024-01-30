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Batı Trakya Türkleri, 29 Ocak olaylarını anma etkinliği düzenledi - Son Dakika
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Batı Trakya Türkleri, 29 Ocak olaylarını anma etkinliği düzenledi

Batı Trakya Türkleri, 29 Ocak 1988'de Türk adı bulunan derneklerin kapatılmak istenmesi üzerine gösterilen tepkileri ve bunun ikinci yılında Gümülcine'de Türkleri hedef alan saldırıları anma etkinliği düzenledi. Etkinlikte konuşan yetkililer, azınlıklara yapılan haksızlıklara dikkat çekerek, hak arama mücadelesinin önemini vurguladılar. 29 Ocak olaylarının üzerinden geçen sürede ise Batı Trakya Türk azınlığının haklarında herhangi bir iyileşme olmadığı belirtildi.

Batı Trakya Türkleri, 29 Ocak olaylarını anma etkinliği düzenledi
30.01.2024 - 01:49,
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Batı Trakya Türkleri, 29 Ocak 1988'de Yunanistan'da "Türk" adı bulunan derneklerin kapatılmak istenmesi üzerine gösterilen tepkileri ve bunun ikinci yılında Gümülcine'de Türkleri hedef alan saldırıları anma etkinliği düzenledi.

Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulunca (BTTADK) Gümülcine Türk Gençler Birliği'nde (GTGB) düzenlenen etkinlikte, BTTADK Başkanı ve Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif, Gündem Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hülya Emin, İskeçe Türk Birliği Başkanı (İTB) Ozan Ahmetoğlu birer konuşma yaptı.

29 Ocak olaylarının Batı Trakya Türkleri için bir dönüm noktası olduğunu belirten Şerif, dönemin Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği Başkanı İsmail Rodoplu'nun, hak arama yürüyüşünün gerçekleşmesindeki rolünü vurguladı.?

?Azınlıklara birçok alanda haksızlık yapıldığını kaydeden Şerif, "Gümülcine Türk Gençler Birliği, İskeçe Türk Birliği ve Gümülcine Türk Öğretmenler Birliğinin isimlerinde Türk kelimesi bulunduğu için tabelalarının indirilmesi bardağı taşıran son damla oldu." şeklinde konuştu.

Hülya Emin, yaptığı konuşmada, 29 Ocak'a giden süreci anlatarak, Batı Trakyalı Türklerin siyasi partilere güvenini yitirmesinden sonra azınlık içinde bağımsız milletvekili seçme fikrinin olgunlaştığını belirtti.

Ahmetoğlu da 29 Ocak olaylarının üzerinden çok uzun süre geçmesine rağmen Batı Trakya Türk azınlığının hakları konusunda herhangi bir iyileşme olmadığını söyledi.

Etkinliğe, Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosu Aykut Ünal, İskeçe Müftüsü Mustafa Trampa, Gümülcine Yeni Sol Milletvekili Özgür Ferhat, Kozlukebir Belediye Başkanı Erdem Hüseyin, Yassıköy Belediye Başkanı Caner İmam, Mustafçova Belediye Başkanı Ahmet Kurt, Dostluk Eşitlik Barış Partisi Genel Başkanı Çiğdem Asafoğlu'nun yanı sıra çok sayıda soydaş katıldı.

Toplu direniş

Batı Trakya'da, isimlerinde "Türk" kelimesi bulunan derneklerin Yunanistan'da Türk bulunmadığı gerekçesiyle mahkeme kararıyla kapatılmak istenmesi üzerine Türk azınlık, Gümülcine'de 29 Ocak 1988'de toplu direniş olarak adlandırılan büyük bir yürüyüş gerçekleştirmişti.

Bu tepkilerin ikinci yıl dönümü olan 29 Ocak 1990'da ise fanatik Yunan gruplar tarafından Gümülcine ve İskeçe'de Türklere karşı toplu saldırılar düzenlenmişti.

Yunan polisinin müsamahası nedeniyle iki gün süren saldırılarda, Türklere ait 500'ün üzerinde dükkan ve işyeri tahrip edilerek yağmalanmış, aralarında merhum İskeçe Müftüsü Mehmet Emin Aga ile dönemin bağımsız milletvekili Ahmet Faikoğlu'nun da bulunduğu çok sayıda Türk darp edilmişti.

Kaynak: AA
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