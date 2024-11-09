Batı Trakya Türkleri AİHM Kararlarını Takip Ediyor

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Batı Trakyalı Türkler, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) yıllardır uygulanmayan kararlarına dikkati çekmek ve Yunanistan'ın bu kararlara uymasını sağlamak amacıyla Strazburg'da temaslarda bulundu.

Rodop İli Türk Kadınları Kültür Derneği (RİTKKD) Başkanı Hülya Emin ve derneğin hukuk danışmanı İlker Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin aralık ayında yapacağı toplantı öncesinde, AİHM kararlarının takibini yapmak ve uygulanmasını teşvik etmek amacıyla Strazburg'a gitti.

AİHM Kararları İcra Dairesi, Avrupa Uygulama Ağı (EIN) ve Avrupa Konseyi üyesi ülkelerin daimi temsilcileriyle yapılan görüşmelerde, RİTKKD ve "Bekir Usta Davaları Grubu" içinde yer alan diğer azınlık dernekleriyle ilgili kararların uygulanması için çağrıda bulunuldu.

Görüşmelerde, RİTKKD ve Meriç Azınlık Gençleri Derneği ile ilgili AİHM kararlarının Yunanistan tarafından 16 yıldır uygulanmadığı vurgulanarak, bu durumun Batı Trakya Türk Azınlığı için yarattığı mağduriyet dile getirildi.

Kuruluşları reddedilen Meriç İli Azınlık Gençleri Derneği ve Rodop İli Türk Kadınları Kültür Derneği, kapatılan İskeçe Türk Birliği (İTB) ile birlikte konuyu 2005'te AİHM'e taşımıştı. Mahkeme, 2007 ve 2008 tarihli kararlarında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) toplanma ve örgütlenme özgürlüğüne ilişkin 11. maddesinin ihlal edildiğine hükmetmişti.

Öte yandan, Yunan mahkemelerinin AİHM kararlarına uyum sağlamasına yönelik düzenlemeye, muhalefet partilerinin itirazları üzerine "Milli güvenlik söz konusu olduğunda karar uygulanmayabilir" ifadesi eklenerek, 2017'de Yunan Parlamentosu tarafından onaylanmıştı.

Yunanistan, Batı Trakya'daki Türk azınlık tarafından kurulan bazı derneklerin faaliyetlerine, Türklerin etnik azınlık olduğu görüşünü savunmak amacıyla kuruldukları iddiasıyla izin vermemiş ve kapatmıştı.