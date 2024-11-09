Batı Trakya Türkleri AİHM Kararlarını Takip Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Batı Trakya Türkleri AİHM Kararlarını Takip Ediyor

Batı Trakyalı Türkler, AİHM'in yıllardır uygulanmayan kararlarını Yunanistan'a kabul ettirmeye çalışıyor.

09.11.2024 18:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batı Trakyalı Türkler, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) yıllardır uygulanmayan kararlarına dikkati çekmek ve Yunanistan'ın bu kararlara uymasını sağlamak amacıyla Strazburg'da temaslarda bulundu.

Rodop İli Türk Kadınları Kültür Derneği (RİTKKD) Başkanı Hülya Emin ve derneğin hukuk danışmanı İlker Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin aralık ayında yapacağı toplantı öncesinde, AİHM kararlarının takibini yapmak ve uygulanmasını teşvik etmek amacıyla Strazburg'a gitti.

AİHM Kararları İcra Dairesi, Avrupa Uygulama Ağı (EIN) ve Avrupa Konseyi üyesi ülkelerin daimi temsilcileriyle yapılan görüşmelerde, RİTKKD ve "Bekir Usta Davaları Grubu" içinde yer alan diğer azınlık dernekleriyle ilgili kararların uygulanması için çağrıda bulunuldu.

Görüşmelerde, RİTKKD ve Meriç Azınlık Gençleri Derneği ile ilgili AİHM kararlarının Yunanistan tarafından 16 yıldır uygulanmadığı vurgulanarak, bu durumun Batı Trakya Türk Azınlığı için yarattığı mağduriyet dile getirildi.

Kuruluşları reddedilen Meriç İli Azınlık Gençleri Derneği ve Rodop İli Türk Kadınları Kültür Derneği, kapatılan İskeçe Türk Birliği (İTB) ile birlikte konuyu 2005'te AİHM'e taşımıştı. Mahkeme, 2007 ve 2008 tarihli kararlarında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) toplanma ve örgütlenme özgürlüğüne ilişkin 11. maddesinin ihlal edildiğine hükmetmişti.

Öte yandan, Yunan mahkemelerinin AİHM kararlarına uyum sağlamasına yönelik düzenlemeye, muhalefet partilerinin itirazları üzerine "Milli güvenlik söz konusu olduğunda karar uygulanmayabilir" ifadesi eklenerek, 2017'de Yunan Parlamentosu tarafından onaylanmıştı.

Yunanistan, Batı Trakya'daki Türk azınlık tarafından kurulan bazı derneklerin faaliyetlerine, Türklerin etnik azınlık olduğu görüşünü savunmak amacıyla kuruldukları iddiasıyla izin vermemiş ve kapatmıştı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Batı Trakya, Yunanistan, Strazburg, Hukuk, AİHM, AİHM, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batı Trakya Türkleri AİHM Kararlarını Takip Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:59 21 Ağustos’ta nerede ne yaptığını tam olarak hatırlamayan sanıklara tokat gibi sözler 21 Ağustos'ta nerede ne yaptığını tam olarak hatırlamayan sanıklara tokat gibi sözler
16:22 Narin Güran davasında mahkeme salonundan ilk fotoğraf Narin Güran davasında mahkeme salonundan ilk fotoğraf
16:13 Karşıdan karşıya geçmeye çalışan çocuğu ezip geçti Karşıdan karşıya geçmeye çalışan çocuğu ezip geçti
15:40 Mansur Yavaş: Son 50 ankette birinci çıktım, bana acımasız bir saldırı var Mansur Yavaş: Son 50 ankette birinci çıktım, bana acımasız bir saldırı var
09:38 Narin Güran cinayeti davası 3. gününde devam ediyor Narin Güran cinayeti davası 3. gününde devam ediyor
23:36 UEFA, Kopenhag’ın küfürlü pankartı için RAMS Başakşehir’den özür diledi UEFA, Kopenhag'ın küfürlü pankartı için RAMS Başakşehir'den özür diledi
23:27 Salim Güran’ın kızları: Babamız olmasından gurur duyuyoruz Salim Güran'ın kızları: Babamız olmasından gurur duyuyoruz
23:11 Trabzonspor-Fenerbahçe maçından sonra programa çıkmayan Tolga Zengin, yayıncı kuruluştan istifa etti Trabzonspor-Fenerbahçe maçından sonra programa çıkmayan Tolga Zengin, yayıncı kuruluştan istifa etti
23:09 İzmir’de dehşet saçan sürücünün cinsel saldırı suçundan arandığı ortaya çıktı İzmir'de dehşet saçan sürücünün cinsel saldırı suçundan arandığı ortaya çıktı
23:08 IKBY, HDP’nin Erbil bürosunu kapattı, temsilcilerini Süleymaniye’ye gönderdi IKBY, HDP'nin Erbil bürosunu kapattı, temsilcilerini Süleymaniye'ye gönderdi
22:42 CHP’li Erol’dan Bakan Kurum’a övgü dolu sözler: Süreç Doğru Planlanmış CHP'li Erol'dan Bakan Kurum'a övgü dolu sözler: Süreç Doğru Planlanmış
22:39 Fenerbahçe, Victor Osimhen’e teklif yapacak Fenerbahçe, Victor Osimhen'e teklif yapacak
21:57 Batuhan Karadeniz, Fenerbahçe’nin kaptanını yerden yere vurdu Batuhan Karadeniz, Fenerbahçe'nin kaptanını yerden yere vurdu
21:49 Ünlü yer bilimciden korkutan açıklama: 3 bölgede deprem olabilir, hazırlık yapın Ünlü yer bilimciden korkutan açıklama: 3 bölgede deprem olabilir, hazırlık yapın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2024 18:57:48. #1.13#
SON DAKİKA: Batı Trakya Türkleri AİHM Kararlarını Takip Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.