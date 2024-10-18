Batı Trakya Türkleri'nden Yunanistan'a Tepki

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Batı Trakyalı Türkler, Yunanistan'ın, Arnavutluk'un Avrupa Birliği (AB) ile üyelik müzakerelerinde Yunan azınlığın haklarının korunmasına yönelik koşul getirmesine tepki gösterdi.

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF) Başkanı Halit Habipoğlu, sosyal medya üzerinden yayımladığı açıklamada, Yunanistan'ın kendi ülkesindeki Batı Trakya Türk Azınlığının haklarını ihlal ederken Arnavutluk'taki Yunan azınlığın haklarını savunmasını "çelişki" olarak nitelendirdi.

Habipoğlu, "Ülkemizin Arnavutluk'taki Yunan azınlığının haklarına gösterdiği hassasiyeti anlıyoruz. Ancak, Batı Trakya Türk toplumunun sistematik olarak ihlal edilen hak ve özgürlükleri, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) kararlarının 16 yılı aşkın süredir uygulanmamasına anlam veremiyoruz." ifadelerini kullandı.

Yunanistan'ın AB üyesi bir ülke olarak kendi vatandaşlarına karşı sorumlulukları olduğunu belirten Habipoğlu, ülkenin, Batı Trakya Türk Azınlığına karşı olan yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmesi gerektiğinin altını çizdi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Arnavutluk'un AB üyelik müzakereleri çerçevesinde açılan ilk fasıl kümesinin, Arnavutluk'taki Yunan azınlığın haklarını da içermesi gerektiğini belirtmişti.