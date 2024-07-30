Batı Trakyalı Türkler, Yunanistan'da Azınlık Eğitimi İçin Tepki Gösterdi - Son Dakika
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Batı Trakyalı Türkler, Yunanistan'da Azınlık Eğitimi İçin Tepki Gösterdi

Batı Trakyalı Türkler, Yunanistan'da iktidardaki Yeni Demokrasi (ND) Partisi Milletvekili Angelos Sirigos'un azınlık eğitimi ve anaokullarıyla ilgili yaptığı açıklamalara tepki gösterdi. Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF) tarafından yapılan açıklamada, Türk ilkokullarının kapatıldığına dikkat çekilerek, Batı Trakya Türklerinin çift dilli anaokulu taleplerinin görmezden gelindiği belirtildi. Yunanistan'da mecburi anaokulu uygulamasıyla azınlık çocukları zorunlu olarak Yunanca eğitim veren devlet anaokullarına gitmek zorunda kalırken, Türk azınlığın çift dilli anaokulu talebi cevapsız bırakılıyor. Yunanistan Eğitim Bakanlığı'nın kararıyla Batı Trakya'da 4 Türk ilkokulu kapatılacak ve azınlık okulu sayısı 86'ya düşecek.

30.07.2024 16:17
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Batı Trakyalı Türkler, Yunanistan'da iktidardaki Yeni Demokrasi (ND) Partisi Milletvekili Angelos Sirigos'un azınlık eğitimi ve anaokullarıyla ilgili yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF) tarafından sosyal medyadan yapılan açıklamada, Gökçeada'da 3 öğrenci için Rum ilkokulu, Romanya'da ise 20 öğrenci için ilkokul açıldığı hatırlatılarak, Yunanistan'da ise öğrenci sayısı azlığı bahanesiyle özerk statüdeki Türk ilkokulların kapatıldığına dikkat çekildi.

Milletvekili Sirigos'un azınlık eğitimi ve anaokullarıyla ilgili sarf ettiği sözlere tepki gösterilen açıklamada, Batı Trakya Türklerinin iki dilli anaokulu taleplerinin yıllardır görmezden gelindiği aktarıldı.

Sirigos, dün Meclis'te yaptığı konuşmada, Batı Trakya Türklerinin çift dilli anaokulu talebine karşı çıkmış, bunun "tahrik edici olduğunu" ileri sürmüştü.

Yunanistan'da 2017'de başlatılan mecburi anaokulu uygulamasıyla, azınlık çocukları ilkokul öncesinde zorunlu olarak Yunanca eğitim veren devlet anaokullarına gidiyor.

Türk azınlığın, Yunanca ve Türkçe olmak üzere çift dilli anaokulu talebi ise Yunan makamlarınca cevapsız bırakılıyor.

Yunan devleti sistematik olarak Türk ilkokullarını kapatıyor

Yunanistan Eğitim Bakanlığı, 18 Temmuz 2024'te yayımladığı kararla, Batı Trakya'da Rodop ilinde Hacıören, Keziren ve Payamlar, İskeçe'de ise Karaköy olmak üzere 4 Türk ilkokulunun kapatılacağını duyurmuştu.

Kararla, 2011'den bu yana öğrenci yetersizliği gerekçesiyle sistematik olarak kapatılan Türk azınlık ilkokulu sayısı sürekli yükselirken, Batı Trakya'da faaliyetlerine devam eden azınlık okulu sayısı 86'ya düştü.

Batı Trakya genelinde, 1995'te 231 azınlık okulu faaliyet gösteriyordu.

Yunan hükümetinin idari reform çalışmaları kapsamında, 2011'den bu yana Batı Trakya'daki Türk azınlığa ait çok sayıda ilkokul kapatılmış veya birleştirilmişti.

Yunan yönetimi, bunun "kapatma" değil, öğrenci yetersizliğinden dolayı "askıya alma" uygulaması olduğunu iddia ederken, Batı Trakyalı veliler ise bunu, azınlık öğrencilerinin Yunan devlet okullarına gönderilmesini amaçlayan bir adım olarak görüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Batı Trakyalı Türkler, Yunanistan'da Azınlık Eğitimi İçin Tepki Gösterdi - Son Dakika

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