Lübnan ordusu Batı Zavtar'da ailelere kısa süreli ev ziyareti izni verdi - Son Dakika
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Lübnan ordusu Batı Zavtar'da ailelere kısa süreli ev ziyareti izni verdi

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Lübnan ordusu, İsrail askerlerinin çekilmesinin ardından Batı Zavtar'da pilot bölge uygulaması kapsamında ailelere evlerini görmeleri için kısa süreli izin verdi. Aileler gruplar halinde beldeye alındı, ancak yıkım ve güvenlik çalışmaları nedeniyle kalıcı dönüşe henüz izin verilmiyor.

Lübnan ordusu, pilot bölge uygulaması kapsamında İsrail askerlerinin çekilmesinin ardından konuşlandığı Batı Zavtar beldesi sakinlerine evlerini görmeleri içi kısa süreli izin verdi.

Belde girişinde yaklaşık 4 gündür bekleyen Batı Zavtarlı aileler, ordunun koordinasyonunda gruplar halinde araçlarla beldeye alındı. Evlerini ve arazilerini görme imkanı bulan aileler, kısa süreli ziyaretin ardından beldeden ayrıldı.

Lübnan ordusu, bölgede arama-tarama ve diğer güvenlik çalışmalarının sürmesi nedeniyle ailelerin beldeye kalıcı olarak dönmesine henüz izin vermiyor.

Lübnanlı yetkililer, İsrail saldırıları sırasında Batı Zavtar'ın büyük ölçüde yıkıma uğradığını ve güvenli dönüş için çalışmaların sürdüğünü belirtiyor.

"Bu şartlarda henüz beldede yaşanmaz"

Evini görmek için sabah saatlerinden bu yana belde girişinde beklediğini belirten Zeynep Nurreddin, AA muhabirine, "Yıkılan evimi gidip göreceğim. İnşallah yeniden döneceğiz. Çok şükür. Ama bu şartlarda henüz beldede yaşanmaz." dedi.

Alya Ebu Zeyn de evine ve toprağına döneceği için mutlu olduğunu ifade ederek, "Benim de çocuklarımın da evleri tamamen yıkıldı. Buna rağmen gidip evimin son halini görmek istiyorum. Ordunun orada olması güvenliğimiz açısından önemli. İzin verilirse beldede kalmak isterim." diye konuştu.

Mervan Hıreyç ise yaklaşık 3 aydır beldelerinden uzak olduklarını belirterek, "Aklım hep buradaydı. Biz ayrılmadan önce evimiz yıkılmıştı, kalan evleri de yaktılar. Bunları İsrail yaptı. Şehitlerimiz sayesinde bugün dönebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Lübnan ordusunun beldeye konuşlanması

ABD Dışişleri Bakanlığı 20 Temmuz'da, Lübnan-ABD-İsrail arasında varılan çerçeve anlaşması uyarınca ve Lübnan Askeri Koordinasyon Grubu (MCG4L) himayesinde Furun, Batı Zavtar ve Sırayfa beldelerinde pilot bölge uygulamasının başlatıldığını açıklamıştı.

???????Lübnan ordusu, pilot bölge uygulaması kapsamında İsrail askerlerinin bölgeden çekilmesinin ardından Litani Nehri'nin kuzeyinde yer alan Batı Zavtar beldesinde 21 Temmuz'da konuşlanarak arama-tarama faaliyetleri başlattığını duyurmuştu.

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam da 22 Temmuz'da Batı Zavtar'a Lübnan bayrağı dikmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Lübnan ordusu Batı Zavtar'da ailelere kısa süreli ev ziyareti izni verdi - Son Dakika

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