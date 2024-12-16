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Batık Krediler Rekor Kırdı

CHP'li Gürer, batık kredi tutarının 290,3 milyar liraya ulaştığını ve bireysel kredilerin arttığını belirtti.

16.12.2024 10:53
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(ANKARA) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "6 Aralık itibarıyla batık kredi tutarı 290,3 milyar liraya ulaştı. Bu artışın 2,4 milyar lirası bireysel krediler ve kredi kartlarından kaynaklandı. 2023 yılı başından bu yana batık kredilerde yüzde 51,7 oranında artış yaşanırken bireysel kredi ve kredi kartı borçları ise sadece son bir haftada 5,1 milyar lira artarak toplam 3 trilyon 814 milyar lirayla rekor kırdı. Borçla yaşayıp borç ödemekle ömür tükeniyor" dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ekonomiye ilişkin yazılı basın açıklaması yaptı. Gürer, şunları söyledi:

"Bu yıl ocak-kasım döneminde 1 milyon 494 bin kişi, işinden çıkarıldığı için İŞ-KUR'a başvurdu. Geçen yılın aynı dönemine göre başvuru sayısında 10 bin kişilik bir artış yaşandı. Ancak işsizlik sigortasından yararlanma koşullarının zorluğu nedeniyle sadece 724 bin kişi işsizlik ödeneği alabildi. Bankaların tahsil edemediği ve icra takibine aldığı batık kredilerde de artış yaşandı. 6 Aralık itibarıyla batık kredi tutarı 290,3 milyar liraya ulaştı. Bu artışın 2,4 milyar lirası bireysel krediler ve kredi kartlarından kaynaklandı. 2023 yılı başından bu yana batık kredilerde yüzde 51,7 oranında artış yaşanırken bireysel kredi ve kredi kartı borçları ise sadece son bir haftada 5,1 milyar lira artarak toplam 3 trilyon 814 milyar lirayla rekor kırdı. TOKİ ve varlık yönetim şirketlerine olan borçlar da eklenince toplam borç miktarı 4 trilyon liraya yaklaştı. Borçla yaşayıp borç ödemekle ömür tükeniyor.

"Bankaların icraya devrettiği bireysel kredi ve kredi kartı borçları, yılbaşından bu yana 61 milyar lira arttı"

Vatandaşların bireysel kredi borçları yılbaşından bu yana 466 milyar lira, kredi kartı borçları ise 620 milyar lira artış kaydetti. Özellikle kredi kartı borçlarındaki yüzde 53'lük artış ve faiz oranlarının yüksekliği, vatandaşların borçlarını ödemesini giderek zorlaştırıyor. Bankaların zamanında tahsil edemediği için icraya devrettiği bireysel kredi ve kredi kartı borçları, yılbaşından bu yana 61 milyar lira artarak 106,2 milyar liraya yükseldi. Bankaların bu borçları düşük fiyatlarla varlık yönetim şirketlerine devretmesi nedeniyle gerçek borç rakamları daha da yüksek.

"Vatandaşların toplam 168,1 milyar lira kredi borcu bulunuyor"

Yılbaşından itibaren batık kredi kartı borçlarında yüzde 235, batık bireysel kredilerde ise yüzde 83 artış yaşandı. Yüksek faiz oranları ve enflasyon, gelir artışı sınırlı kalan vatandaşların borçlarını geri ödemesini imkansız hale getirdi. Merkez Bankası'nın Finansal İstikrar Raporu'na göre, varlık yönetim şirketlerinin elindeki batık tüketici kredisi ve kredi kartı alacağı 62 milyar lira seviyesinde. İcra masrafları ve faizler hariç olmak üzere vatandaşların toplam 168,1 milyar lira kredi borcu bulunuyor."

Kaynak: ANKA

Ömer Fethi Gürer, Milletvekili, Politika, Ekonomi, Finans, Aralık, Güncel, Niğde, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batık Krediler Rekor Kırdı - Son Dakika

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