Batıkent Metro Durağında Elektrik Kablolarında Patlama

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(ANKARA)- Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Batıkent metro durağında elektrik kablolarında meydana gelen patlamaya müdahale edildiğini ve olumsuz bir durumun olmadığını bildirdi.

ABB tarafından yapılan yazılı açıklamada, Batıkent Metro durağı ray hattı üzerindeki elektrik kablolarında patlama meydana geldiği belirtildi. Yaşanan patlama ve sonrasında oluşan yangından dolayı olumsuz bir durumun olmadığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Batıkent metro durağından gelen yangın ihbarı üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, saat 17.48 de olay yerine sevk edilmiştir.

Saat 17.51 de olay yerine ulaşan ekipler ray hattı üzerindeki elektrik kablolarında patlama meydana geldiğini ve şu an için herhangi bir olumsuz durum olmadığını bildirmiştir. Olayda etkilenen kimse bulunmamaktadır. Ekiplerimiz gerekli kontrolleri yapmaktadır."