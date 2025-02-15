Batman Belediyesi'nde Usulsüz İşe Alım Skandalı: 112 Kişinin Sözleşmesi Fesh edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Batman Belediyesi'nde Usulsüz İşe Alım Skandalı: 112 Kişinin Sözleşmesi Fesh edildi

Batman Belediyesi\'nde Usulsüz İşe Alım Skandalı: 112 Kişinin Sözleşmesi Fesh edildi

Batman Belediyesi, bünyesindeki şirketlerde usulsüz işe alım gerçekleştirildiği gerekçesiyle 112 kişinin sözleşmesini feshetti. İlgili kişiler arasında terör suçlarından hüküm giyenlerin de bulunduğu açıklandı.

15.02.2025 12:48  Güncelleme: 12:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BATMAN Belediyesi, bünyesindeki şirketlerde yakın zamanda usulsüz işe alındığı gerekçesiyle 112 kişinin sözleşmelerinin feshedildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı tarafından 4 Kasım 2024'te Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük'ün 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası alması nedeniyle geçici olarak görevden uzaklaştırılmasının ardından Vali Ekrem Canalp, Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.

Batman Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, belediye bünyesindeki şirketlerde yakın zamanda işe alınan 112 kişinin işe alım süreçlerinde usulsüzlük yapıldığının tespit edildiği belirtilerek, sözleşmelerinin feshedildiği duyuruldu. Açıklamada, işe alınan kişiler arasında terör suçlarından hüküm giyenler ve çeşitli suçlardan adli suç kayıtları olanların da bulunduğu belirtilerek, şöyle denildi:

"Batman Belediyesi Personel A.Ş. ve Bel-kent A.Ş bünyesine 31.03.2024 yerel seçimlerinden itibaren farklı zamanlarda toplam 192 kişinin işe alındığı tespit edilmiştir. Söz konusu 192 kişinin işe alım süreçlerinde; 'Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik' hükümlerine uyulmadan Türkiye Çalışma ve İş Kurumu'na (İŞKUR) personel işe alım ilanı bildirimi yapıldığı anlaşılmıştır. Bu kapsamda; İŞKUR aracılığı ile 1 günlük 'Korsan ilan' yapılarak 121 personel için başvurular alınmış ve 'Sözde mülakat' yapılmak suretiyle 121 aday belirlenerek Personel A.Ş. bünyesinde 113 kişi işbaşı yaptırılmıştır. 79 personel ise ilan dahi yapılmadan Belkent A.Ş. bünyesinde işbaşı yaptırılmıştır. İl Özel İdareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinin personel çalıştırılmasına dayalı hizmetlerinin gördürülmesine ilişkin usul ve esaslara uyulmaksızın, gerekli güvenlik ve arşiv araştırması yapılmadan işbaşı yaptırıldığı anlaşılmıştır. Bu kapsamda; Personel A.Ş.'ye alınmak istenen 121 personelin isimleri güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılması amacıyla İl Emniyet Müdürlüğüne gönderilmiş olup güvenlik ve arşiv araştırma sonuçları beklenilmeksizin 113 kişinin işbaşı yaptırıldığı tespit edilmiştir. Ayrıca, Belediye Başkanlığımız tarafından yapılan incelemelerde; 31.03.2024 tarihinden sonra farklı tarihlerde işbaşı yaptırılan personeller arasında 'Terör' suçlarından hüküm giyenlerin yanı sıra, 'Terör', 'Cinsel taciz', 'Çocukların kullanıldığı müstehcen yayınları ülkeye sokmak, çoğaltmak, satmak, nakletmek, ihraç etmek', 'Uyuşturucu ticareti', 'İhaleye fesat', 'Hırsızlık' gibi suçlardan dolayı adli suç kayıtları olanların dahi yer aldığı tespit edilmiştir. İşe alımlarda yukarıda belirtilen usulsüzlüklerin tespit edilmesi nedeniyle Personel A.Ş. ve Belkent A.Ş. bünyesindeki toplam 112 kişinin iş sözleşmeleri feshedilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: DHA

Batman Belediyesi, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Batman, Güncel, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batman Belediyesi'nde Usulsüz İşe Alım Skandalı: 112 Kişinin Sözleşmesi Fesh edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:35 Feraye Tanyolaç’ın Bebek’te 11 bin TL’ye oturduğu evin yeni kirası belli oldu Feraye Tanyolaç'ın Bebek'te 11 bin TL'ye oturduğu evin yeni kirası belli oldu
11:45 Chery ve BYD’nin hangi illere fabrika kuracağı netleşti Chery ve BYD'nin hangi illere fabrika kuracağı netleşti
11:42 TBMM’nin en çalışkan milletvekilleri Birinci ve ikinci sırada sürpriz isimler var TBMM'nin en çalışkan milletvekilleri! Birinci ve ikinci sırada sürpriz isimler var
10:14 Milyarlık servetin yüzüne bakan yok Milyarlık servetin yüzüne bakan yok
07:18 Van Büyükşehir Belediyesi’ne kayyum atandı Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atandı
15:33 2032’de dünya’ya çarpabilecek asteroitin yıkıcı etkisi görüntülendi 2032'de dünya'ya çarpabilecek asteroitin yıkıcı etkisi görüntülendi
15:30 Galatasaray-Adana Demirspor maçının hakemi hakkında karar çıktı Galatasaray-Adana Demirspor maçının hakemi hakkında karar çıktı
15:20 Vatandaş fotoğrafını çekip isyan etti Zincir marketler tüketiciyi işte böyle kandırıyor Vatandaş fotoğrafını çekip isyan etti! Zincir marketler tüketiciyi işte böyle kandırıyor
15:18 Trump’tan diplomatik gaf:’Tek Kelime Anlamıyorum’ dedi, ortalık karıştı“ Trump'tan diplomatik gaf:'Tek Kelime Anlamıyorum' dedi, ortalık karıştı!"
15:15 Tolga Savacı’nın eşi Nermin Bezmen’den duygusal paylaşım Tolga Savacı'nın eşi Nermin Bezmen'den duygusal paylaşım
14:56 TBMM lokantasındaki güncel fiyatlar tartışma yarattı TBMM lokantasındaki güncel fiyatlar tartışma yarattı
14:49 Edin Dzeko’nun elinde kırık tespit edildi Edin Dzeko'nun elinde kırık tespit edildi
14:47 Diyarbakır’da Piyalepaşa Rezidansı’nda Su Sorunu: Kirli Sondaj Suyu Kullanılıyor Diyarbakır'da Piyalepaşa Rezidansı'nda Su Sorunu: Kirli Sondaj Suyu Kullanılıyor
14:45 TÜSİAD YİK Başkanı hakkında soruşturma TÜSİAD YİK Başkanı hakkında soruşturma
14:41 Dev organizasyon İstanbul’da düzenlenecek Dev organizasyon İstanbul'da düzenlenecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2025 13:09:40. #1.13#
SON DAKİKA: Batman Belediyesi'nde Usulsüz İşe Alım Skandalı: 112 Kişinin Sözleşmesi Fesh edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.