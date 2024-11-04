Batman Belediyesi Önünde Protesto: Kayyum Atamasına Tepkiler Yükseliyor

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(ANKARA) - İçişleri Bakanlığı'nın Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük ve Şanlıurfa Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan'ı görevden uzaklaştırması ve yerlerine kayyum atamasının ardından, tepkili yurttaşlar Batman Belediyesi önünde toplandı. Sönük, belediye önünde yaptığı açıklamada, "Yok öyle bir memura kararı tebliğ ettirmek. Yok öyle suç işleyip suçlarına memurları alet etmek. Biz bunu tanımayacağız. Kendisi gelecek. Gelecek diyecek ki, 'Sevgili Batman halkı ben utanmadan sıkılmadan 3 milyar borcu bıraktım, yetmedi bana, sizin cebinizde bir kuruş kalmış onu da gasp etmeye geldim' " şeklinde konuştu.

İçişleri Bakanlığı'nın Batman Belediye Başkanı Sönük'ü görevden uzaklaştırması ve kayyum atamasının ardından yurttaşlar belediye önünde toplanarak tepki gösterdi. Gülistan Sönük de belediyenin önüne gelerek, açıklama yaptı. Sönük, şunları kaydetti:

"Bütün seçim süreci boyunca biz neler yapacağımızı tek tek söyledik. Şimdi kendisi gelsin burada gasbını tekrar söylesin. Desin ki, 'Sizin lokmanızda bir lokma kaldı ve ben onu da almaya geldim.' Gelecek ve anlatacak bunları. Diyecek ki, 'Sizin çocuklarınızın kantin parası vardı ve ben onları alacağım' diyecek. Yok öyle bir memura kararı tebliğ ettirmek. Yok öyle suç işleyip suçlarına memurları alet etmek. Biz bunu tanımayacağız. Kendisi gelecek. Gelecek diyecek ki 'Sevgili Batman halkı ben utanmadan sıkılmadan 3 milyar borcu bıraktım. Yetmedi bana, sizin cebinizde bir kuruş kalmış onu da gasbetmeye geldim.' "

Belediyeye girmek isteyen yurttaşlara polisin izin vermemesi üzerine arbede yaşandı. Polisler vatandaşları bariyerlerle belediye önünden uzaklaştırdı.