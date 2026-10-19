Batman Binatlı'da arazi tartışması silahlı kavgaya dönüştü, 4 yaralı, 10 gözaltı var

Batman Binatlı'da arazi tartışması silahlı kavgaya dönüştü, 4 yaralı, 10 gözaltı varGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Batman'ın Binatlı köyü Kolbaşı mezrasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüşerek 4 kişinin yaralanmasına yol açtı. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılırken olayla ilgili 10 şüpheli gözaltına alındı.
Batman'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.
Binatlı köyünün Kolbaşı mezrasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki taraf arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada, Ahmet T, Muhammet T, Mustafa Y. ile Hasan Y. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Olaya ilişkin 10 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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