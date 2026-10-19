Batman Binatlı'da arazi tartışması silahlı kavgaya dönüştü, 4 yaralı, 10 gözaltı var - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Batman Binatlı'da arazi tartışması silahlı kavgaya dönüştü, 4 yaralı, 10 gözaltı var

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'ın Binatlı köyü Kolbaşı mezrasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüşerek 4 kişinin yaralanmasına yol açtı. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılırken olayla ilgili 10 şüpheli gözaltına alındı.

Batman'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Binatlı köyünün Kolbaşı mezrasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki taraf arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada, Ahmet T, Muhammet T, Mustafa Y. ile Hasan Y. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Olaya ilişkin 10 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA
112 Acil SağlıkGüvenlik3. SayfaGüncelBatmanOlaySon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Her şeyini satıp aşkının peşinden gitti Kadın yapay zeka çıktı Her şeyini satıp aşkının peşinden gitti! Kadın yapay zeka çıktı
Icardi, sevgilisiyle yataktan fotoğraf paylaştı, düştüğü nota mesaj yağdı Icardi, sevgilisiyle yataktan fotoğraf paylaştı, düştüğü nota mesaj yağdı
Bursa’da pilav gününde 100 kişi hastanelik oldu Bursa’da pilav gününde 100 kişi hastanelik oldu
İstanbul’daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 6’ya yükseldi İstanbul'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi
Ne şakaları var ne de acımaları Gelene geçene gol yağdırıyorlar Ne şakaları var ne de acımaları! Gelene geçene gol yağdırıyorlar
Alman ordusunda pes dedirten olay Cinsel ilişki yarışması düzenlediler Alman ordusunda pes dedirten olay! Cinsel ilişki yarışması düzenlediler
11:07
Mehmet Şef’in parmakları üzerinden yapılan espriye tepki yağıyor
Mehmet Şef'in parmakları üzerinden yapılan espriye tepki yağıyor
11:05
Futbolcuların maç öncesi kokladığı küçük tüplerin sırrı ortaya çıktı
Futbolcuların maç öncesi kokladığı küçük tüplerin sırrı ortaya çıktı
10:56
Arda Güler İspanya’yı karıştırdı O pozisyon maça damga vurdu
Arda Güler İspanya'yı karıştırdı! O pozisyon maça damga vurdu
10:27
Bu kadarına pes: Belediye başkanı kendine saray yaptırdı
Bu kadarına pes: Belediye başkanı kendine saray yaptırdı
10:25
Fransa’daki olaylar hükümeti sarstı Bakan istifa etti, Macron kabul etmedi
Fransa'daki olaylar hükümeti sarstı! Bakan istifa etti, Macron kabul etmedi
10:24
Sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor Can kaybı sayısı 8 oldu
Sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor! Can kaybı sayısı 8 oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2026 11:17:45. #.0.2#
SON DAKİKA: Batman Binatlı'da arazi tartışması silahlı kavgaya dönüştü, 4 yaralı, 10 gözaltı var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei