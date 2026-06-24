Batman Çayı\'nda Boğulma Tehlikesi

BATMAN Çayı'na atlayan ve akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçiren Ş.Ş. (32), bölgeye sevk edilen itfaiye dalgıç ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, sabah saatlerinde İstiklal Parkı yanında bulunan Batman Çayı'nda meydana geldi. Suya atlayan Ş.Ş., akıntıya kapılarak sürüklenmeye başladı. Suda çırpındığını gören çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye dalgıç ekipleri, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması ile Ş.Ş., boğulmak üzereyken sudan çıkarılarak güvenli alana alındı. İlk müdahalesi yapılan Ş.Ş.'nin durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.