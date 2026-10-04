Girdiği çaydan bir daha çıkamadı! 17 yaşındaki Mehmet Ali'den kahreden haber - Son Dakika
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Girdiği çaydan bir daha çıkamadı! 17 yaşındaki Mehmet Ali'den kahreden haber

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Girdiği çaydan bir daha çıkamadı! 17 yaşındaki Mehmet Ali\'den kahreden haber
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Batman Çayı'nda akıntıya kapılıp kaybolan 17 yaşındaki Mehmet Ali Aydın'ın cansız bedenine, dalgıçların araması sonucu Batman Köprüsü altında ulaşıldı. Aydın'ın cenazesi otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Batman'da Batman Çayı'nda akıntıya kapılıp kaybolan Mehmet Ali Aydın'ın (17), cansız bedenine ulaşıldı.

GİRDİĞİ ÇAYDAN BİR DAHA ÇIKAMADI

Olay, öğleden sonra, Batman Çayı'nda meydana geldi. Bir kişinin çayda kaybolduğu ihbarı üzerine bölgeye AFAD, sağlık, jandarma ve Batman Belediyesi dalgıç ekipleri sevk edildi. 

Girdiği çaydan bir daha çıkamadı! 17 yaşındaki Mehmet Ali'den kahreden haber

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Dalgıçların suda yaptığı aramada Batman Köprüsü altında, Mehmet Ali Aydın'ın cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkarılan Aydın'ın cenazesi, otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgi soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Girdiği çaydan bir daha çıkamadı! 17 yaşındaki Mehmet Ali'den kahreden haber - Son Dakika
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