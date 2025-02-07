Batman\'da 1 Kilo Skunk Ele Geçirildi

Batman'da 1 kilo 55 gram skunk ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine durdurulan otomobilde arama yapıldı.
Aramada, şeffaf torbalar içerisinde 1 kilo 55 gram skunk ve 6 bin 200 lira para ele geçirildi.
Olaya ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı.
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