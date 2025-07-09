Batman'da 1210 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda Hasankeyf-Batman kara yolu üzerinde durdurulan bir akaryakıt tankerinde arama yapıldı.
Aramada, gümrük kaçağı 1210 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Olaya ilişkin 1 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Son Dakika › Güncel › Batman'da 1210 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?