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Batman'da 13 yaşındaki kız çocuğunu darbeden esnafa ev hapsi verildi.

Gültepe Mahallesi'nde 6 Mayıs'ta 52 yaşındaki esnaf M.E. marketinin önünde duran 13 yaşındaki F.D.E'yi darbetti.

F.D.E'nin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında M.E. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.E. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince ev hapsiyle cezalandırıldı.

Batman Valiliğince yapılan açıklamada, bir iş yerinin önünde meydana gelen olayda yaşı küçük bir çocuğun darbedildiği belirtildi.

Marketin yan tarafında kaldırımda bekleyen F.D.E'nin iş yeri sahibi M.E'nin "Dükkanın önünde bekleme yapma" diyerek kendisini darbettiğini beyan ettiği kaydedilen açıklamada, çocuğun şikayeti üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince M.E'nin yakalandığı bildirildi.

M.E'nin çocukların kendisiyle "dalga geçtikleri" gerekçesiyle darp olayının yaşandığını beyan ettiği aktarılan açıklamada, M.E'nin emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece ev hapsi ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildiği ifade edildi.

Açıklamada, Valilik tarafından mağdura ve ailesine psikososyal destek verildiği, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Hukuk Hizmetleri Biriminin çocuğa yönelik yaşanan şiddet olayına müdahil olduğu vurgulandı.