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Batman'da 14 yeni köy durağı hizmete açıldı - Son Dakika
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Batman'da 14 yeni köy durağı hizmete açıldı

Batman İl Özel İdaresi tarafından merkez ve köylere yapılan 14 yeni durak, vatandaşların hizmetine sunuldu. Yatırım programı kapsamında gerçekleştirilen çeşitli çalışmalar arasında asfaltlama, yeni yol açma, su sondajı, kilitli parke taşı döşeme, kanalizasyon, eğitim yatırımları ve sosyal destek çalışmaları yer alıyor. Köylerdeki ulaşım hizmetlerini daha etkili ve konforlu hale getirmek amacıyla yapılan köy durakları, çağdaş mimari ve konforlu tasarımlarıyla öne çıkıyor. Ayrıca, Kozluk ilçesine bağlı Geçitaltı köyünde taziye evi etrafında çevre düzenlemesi yapıldı ve köydeki köprünün güvenli ulaşımı için korkuluk montajı gerçekleştirildi.

Batman\'da 14 yeni köy durağı hizmete açıldı
11.01.2024 - 14:45,
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Batman İl Özel İdaresince merkez ve köylere yapılan 14 yeni durak vatandaşların hizmetine sunuldu.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, yatırım programı kapsamında gerçekleştirilen asfaltlama, yeni yol açma, su sondaj, kilitli parke taşı döşeme, kanalizasyon, eğitim yatırımları ve çeşitli sosyal destek çalışmaları sürüyor.

Köylerdeki ulaşım hizmetlerini daha etkili ve konforlu hale getirmek amacıyla kent merkezi ve köylerdeki 14 noktaya çağdaş mimari ve konforlu tasarımlarıyla öne çıkan köy durakları yapıldı.

Kozluk ilçesine bağlı Geçitaltı köyündeki taziye evi etrafında çevre düzenlemesi kapsamında, derenin kenarına taş duvarı inşa edildi, köydeki köprünün de güvenli ulaşımı sağlaması amacıyla korkuluk montajı gerçekleştirildi.

Kaynak: AA
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