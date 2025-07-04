Batman Belediyesi ekipleri, kent merkezinde 145 bin 500 metrekare kilitli parke taşı döşemesi gerçekleştirdi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde üst yapı çalışmaları aralıksız devam ediyor.
İmara açılan bölgelerde kaldırım, bordür ve parke taşı çalışmalarını sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 4 Kasım 2024'ten bu yana 145 bin 500 metrekare kilitli parke taşı döşemesi yaparak bakım, onarım ve yama çalışması gerçekleştirdi.
Son Dakika › Güncel › Batman'da 145 Bin Metrekare Parke Taşı Döşendi - Son Dakika
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