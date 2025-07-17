Batman\'da 1700 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Batman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda 1700 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarı çalışmalar sonucu Şırnak'ın Silopi ilçesinden Batman'a kaçak sigara getiren bir kişiyi takibe aldı.

Takibe alınan otomobil, Hasankeyf İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uygulama noktasında durduruldu.

Otomobilde yapılan aramada bandrolsüz 1700 paket sigara ele geçirildi.

1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.