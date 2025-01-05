Batman\'da 288 Gram Kokain Ele Geçirildi, Şüpheli Tutuklandı

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BATMAN'da polis ekipleri, otobüs ile Batman'a gelen bir yolcunun üstünde 288 gram kokain ele geçirildi. Şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, otobüsle Batman'a gelen bir şüphelinin üzerinde yapılan aramada 288 gram kokain maddesi ele geçirildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,