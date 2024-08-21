Batman'da 4 kişinin yaşamını yitirdiği kazada tır sürücüsüne ev hapsi cezası - Son Dakika
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Batman'da 4 kişinin yaşamını yitirdiği kazada tır sürücüsüne ev hapsi cezası

Batman Kozluk kara yolu Samanyolu köyü mevkisinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti. Kazaya neden olan tır sürücüsü yakalandı ve ev hapsi cezası aldı. Kazada hayatını kaybedenlerin düğüne gitmek için yola çıktıkları öğrenildi.

21.08.2024 20:46
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Batman'da 4 kişinin yaşamını yitirdiği kazaya ilişkin yakalanan tır sürücüsüne ev hapsi cezası verildi.

Batman Kozluk kara yolu Samanyolu köyü mevkisinde dün meydana gelen trafik kazasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında tır sürücüsü Mehmet Şirin A, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Şirin A. hakkında, çıkarıldığı hakimlikçe ev hapsi cezası verildi.

Medeni İba yönetimindeki 06 FC 6240 plakalı pikap ile Mehmet Şirin A'nın kullandığı 23 BF 009 plakalı tır ile çarpışmış ve kazada pikap sürücü Medeni İba (52) ile araçta bulunan Remziye İba (58), Neslihan İba (18) ve Mensure Güler hayatını kaybetmişti.

Yaşamını yitirenlerin Diyarbakır'ın Silvan ilçesinden Mardin'in Nusaybin ilçesinde yapılması planlanan Fatma İba'nın düğününe katılmak için yola çıktıkları, Medeni İba'nın gelinin babası, Remziye İba'nın annesi, Nesliha İba'nın kız kardeşi, Mensure Güler'in de halası olduğu öğrenilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Batman'da 4 kişinin yaşamını yitirdiği kazada tır sürücüsüne ev hapsi cezası - Son Dakika

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