Batman'da 5,8 kg Esrar Ele Geçirildi - Son Dakika
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Batman'da 5,8 kg Esrar Ele Geçirildi

Batman'da yapılan operasyonda 5 kilo 800 gram esrar bulundu, bir şüpheli tutuklandı.

06.11.2024 13:46
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Batman'da 5 kilo 800 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kentte uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma kapsamında merkez Pınarbaşı Mahallesi'nde şüpheli bir araçta arama yaptı.

Aramada, iki yağ tenekesi içerisinde streç film ile sarılarak gizlenmiş 6 parça halinde toplam 5 kilo 800 gram kubar esrar ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden O.A. jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen M.R. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

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