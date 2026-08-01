Batman'da 65 Firari Hükümlü Yakalandı
Batman'da, 1-31 Temmuz tarihleri arasında 65 firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.
Batman'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 65 firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından sürdürülen planlı faaliyetler kapsamında 1-31 Temmuz'da haklarında çeşitli suçlardan 1 ila 20 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin yakalanması için çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda kent merkezi ve ilçelerde 65 hükümlü yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA
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