Batman'da 65 Firari Hükümlü Yakalandı

Batman'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 65 firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından sürdürülen planlı faaliyetler kapsamında 1-31 Temmuz'da haklarında çeşitli suçlardan 1 ila 20 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin yakalanması için çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda kent merkezi ve ilçelerde 65 hükümlü yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.