BATMAN'da, polis ekiplerinin bir otomobilde yaptığı aramada 8 bin 640 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, durumundan şüphelenilerek durdurulan 1 otomobilde arama yapıldı. Aramada, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 8 bin 640 paket sigara ele geçirildi. Olaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,
Son Dakika › Güncel › Batman'da 8.640 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi - Son Dakika
