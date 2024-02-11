Batman'da arızalanan teknede mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı - Son Dakika
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Batman'da arızalanan teknede mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

Batman\'da arızalanan teknede mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

Batman'ın Gercüş ilçesinde bulunan Kırkat Göleti'nde arızalanan tekneyle gezintiye çıkan 4 genç, teknenin batması sonucu gölette mahsur kaldı. Mahsur kalan gençlerden biri yüzerek kıyıya ulaşarak durumu yetkililere bildirdi. Batman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı dalgıç ekibi, su alan tekneye bot yardımıyla ulaşarak 3 kişiyi kurtardı. Arızalanan teknenin battığı belirtildi.

11.02.2024 22:15
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Batman'ın Gercüş ilçesindeki Kırkat Göleti'nde arızalanan teknede mahsur kalan 3 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Dört arkadaş, ilçeye yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Kırkat Göleti'nde tekneyle gezintiye çıktı.

Bir süre sonra teknenin arızalanması üzerine gölette mahsur kalan gençlerden A.E, yüzerek kıyıya ulaşıp durumu yetkililere bildirdi.

Batman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı dalgıç ekibi su alan tekneye bot yardımıyla ulaşıp, M.K. (17), B.B. (17) ve H.C'yi (16) kurtararak karaya bıraktı.

Arızalanan teknenin battığı öğrenildi.

Kaynak: AA

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