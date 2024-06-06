Batman'da Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Batman'da Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

Batman\'da Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

Batman Valisi Ekrem Canalp, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Adem Taşkın ve İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba'nın katılımıyla düzenlenen Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı'nda, geçen yılın mayıs ayına göre asayiş olaylarında düşüş yaşandığını belirtti. Ayrıca, uyuşturucu ile mücadelede önemli çalışmalar yapıldığı ve boğulma vakalarının önüne geçmek için çalışmaların arttırıldığı da vurgulandı.

06.06.2024 17:01
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Batman'da "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

Vali Ekrem Canalp, Valilik Toplantı Salonunda İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Adem Taşkın ve İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba'nın katılımıyla düzenlenen "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı"nda, geçen yılın mayıs ayında toplam 1003 asayiş olayının meydana geldiğini, bu yılın mayıs ayında ise bu sayının 990'a gerilediğini söyledi.

Geçen yıla göre mala karşı işlenen, iş yerinden, kurumdan ve evden hırsızlık, yankesicilik, dolandırıcılık gibi olaylarda düşüş yaşandığını kaydeden Canalp, uyuşturucu ile mücadelede de önemli çalışmalar yapıldığını belirtti.

"Geçen sene mayıs ayında 112 narkotik olayına müdahale edilirken, bu sene bu rakam 262'dir." bilgisini veren Canalp, Batman'da silah kaçakçılarına yönelik kapsamlı çalışma yürütüldüğünü aktardı.

Sıcakların başlamasıyla boğulma vakalarının önüne geçmek için çalışmaların arttırıldığını belirten Canalp, şöyle konuştu:

"Geçen yıl her boğulma vakasından sonra özellikle de çocuklarımızın boğulmalarından dolayı çok derin bir üzüntü yaşadık. Bu konu ile ilgili yaptığımız çalışmalardan bazıları vatandaşlarımızın telefonlarına kısa mesaj olarak gönderiliyor. Bu uygulamayı önümüzdeki aylarda da devam ettireceğiz."

Anız yangınları konusuna da değinen Canalp, "Anız yangınlarına asla müsaade etmeyeceğiz. Bu yıl anız yakanlara dönüm başına 1933 lira idari para cezası uygulayacağız." dedi.

Kaynak: AA

İbrahim Kaba, Ekrem Canalp, Jandarma, Batman, Albay, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batman'da Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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