Batman\'da Bayramlaşma Programı

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Zekeriya Kaya, Batman'da bayramlaşma programına katıldı.

Batman Valiliğince Atatürk Parkı'nda düzenlenen bayramlaşma programına, Bakan Yardımcısı Kaya, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Koç, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ekrem Doğan, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba, kamu kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Kaya, programda yaptığı konuşmada, bayramların birlik, beraberlik, dayanışma ve paylaşmanın en güzel yaşandığı günler olduğunu dile getirerek, herkesin Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

Batman'ın her alanda gelişme gösterdiğini kaydeden Kaya, "Batman her alanda sporda, kültürde, turizmde, sanayide kabuğunu kırmış, geleceğe emin adımlarla ilerliyor." dedi.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Canalp ise İslam aleminin bayramını kutlayarak, "Cenabıallah'ın bütün İslam aleminde bu bayramı huzur içerisinde kutlanacağını nasip etmesini temenni ediyorum. Bütün Batmanlıların da bayramını canı gönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Milletvekili Nasıroğlu da Batman'ın kardeşliğin ve huzurun şehri olduğunu dile getirerek, vatandaşlara hayırlı bayramlar temennisinde bulundu.