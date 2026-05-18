Batman'da Bıçaklı Kavga: Şüpheli Çocuk Tutuklandı

ŞÜPHELİ ÇOCUK TUTUKLANDI
Batman'da önceki gün çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan Hasan Hüseyin Görege (17), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli çocuk Talha D. (16), işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bayram AYHAN/BATMAN,
