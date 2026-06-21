Batman'da Boğulma Tehlikesi: Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Batman'da Boğulma Tehlikesi: Genç Hayatını Kaybetti

21.06.2026 20:18
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Batman Çayı'nda serinlemek isteyen 22 yaşındaki İsmail Arzık boğulma tehlikesi geçirerek hayatını kaybetti.

BATMAN'da serinlemek için girdiği Batman Çayı'nda boğulma tehlikesi geçiren İsmail Arzık (22), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Olay, akşam saatlerinde merkez ilçeye bağlı Balpınar beldesi Çevre Yolu Köprüsü mevkisinden geçen Batman Çayı'nda meydana geldi. Yakınlarıyla birlikte piknik yapmak için çay kenarına giden İsmail Arzık, serinlemek amacıyla suya girdi. Bir süre sonra çırpınmaya başlayan Arzık'ı fark eden yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sudan çıkarılan Arzık, ambulansla kaldırıldığı Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Arzık'ın cenazesi, otopsi işlemleri için morga götürülürken, hastaneye gelen yakınları gözyaşı döktü.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,

Kaynak: DHA

3. Sayfa, Güncel, Batman, Yaşam, Kaza, Son Dakika

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