Batman'da çiftçilere IPARD III Hibe Destek Programı bilgilendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Batman'da çiftçilere IPARD III Hibe Destek Programı bilgilendirme toplantısı yapıldı

Batman'da Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) İl İrtibat Ofisi tarafından çiftçilere yönelik düzenlenen toplantıda, IPARD III Hibe Destek Programı hakkında bilgilendirme yapıldı. Toplantıda, TKDK'nın birçok alanda yatırımcılara destek sağladığı ve tarım sektöründe güç katacağı vurgulandı.

28.06.2024 15:05
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Batman'da Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) İl İrtibat Ofisi tarafından çiftçilere "IPARD III Hibe Destek Programı" bilgilendirme toplantısı yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda, TKDK Batman İl İrtibat Ofisi yetkilileri tarafından temmuz ayında çıkılacak çağrı ilanı öncesi bilgilendirme yapıldı.

Toplantıda konuşan Batman İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aydın, TKDK'nın bir çok alanda yatırımcılara destek olduğunu belirtti.

Aydın, "Program kapsamında sanayi tesisleri, bitkisel üretim, kırsal turizm ve makine ekipmanına kadar bir çok alanda yatırımcılara destek olunacak. TKDK desteklemeleri ile kurulacak ve AB standartlarına göre modernize edilecek işletmeler ile tarım ve sanayi sektöründe, hayvancılığın gelişmesinde, verimliliğin artırılmasında ve tarımsal üretim sektöründe güç katacağına inanıyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Batman, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Batman'da çiftçilere IPARD III Hibe Destek Programı bilgilendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika
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