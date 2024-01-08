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Batman'da iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Batman'da iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı

BATMAN'da Gap Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma tabanca ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada 3 kişi yaralandı ve olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı ve polis, olaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.

Batman\'da iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı
08.01.2024 - 01:42,
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BATMAN'da iki grup arasında çıkan tabanca ve bıçakların kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Gap Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede tabanca ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada M.S. (41), R.S. (38) ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, olaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA
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Olaylar, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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