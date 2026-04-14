Batman'da Deepfake Dolandırıcılığı: Avukatın Dikkati Vatandaşı Kurtardı
Batman'da Deepfake Dolandırıcılığı: Avukatın Dikkati Vatandaşı Kurtardı

14.04.2026 10:34
Dolandırıcılar, Batman'da yapay zekâ kullanarak sahte mahkeme kararı düzenledi. Vatandaşa gönderilen belgede, 30 bin TL ödeme yapılmaması halinde hapis cezası tehdidinde bulunuldu. Avukat Ali Haydar Dereli, durumu fark ederek vatandaşın dolandırılmasını engelledi.

Batman'da dolandırıcılar, deepfake yapay zekâ teknolojisi kullanarak sahte mahkeme kararı hazırladı ve WhatsApp üzerinden bir vatandaşa gönderdi. Belgede, vatandaşın vergi usul kanununa aykırı işlem yaptığı iddia edilerek, 30 bin TL ödeme yapmazsa hapis cezasıyla karşılaşacağı belirtildi. Durumdan şüphelenen vatandaş, belgeyi avukatı Ali Haydar Dereli'ye iletti.

Avukat Dereli, belgeyi incelediğinde Adalet Bakanlığı logosu, hâkim ve icra müdürü imzalarının birlikte yer alması, dava açılış ve karar tarihlerinin aynı gün olması gibi birçok hukuka aykırılık tespit etti. Dereli, mesleki hayatında ilk kez böyle bir dolandırıcılık yöntemiyle karşılaştığını ifade ederek, vatandaşlara hiçbir mahkemenin SMS veya WhatsApp yoluyla karar göndermeyeceği, bu tür durumlarda hemen hukukçulara başvurmaları gerektiği uyarısında bulundu.

Dereli, dolandırıcıların bu yöntemi ileride daha profesyonel hale getirebileceğini belirterek, vatandaşların panik anında detayları fark etmesinin zor olduğunu vurguladı. Ayrıca, yapay zekâ ile hazırlanan belgelerde hata yapma ihtimalinin yüksek olduğunu, vatandaşların bu tür mesajlara cevap vermeden önce mutlaka uzman görüşü alması gerektiğini söyledi. Olay, avukatın müdahalesi sayesinde vatandaşın dolandırılmaktan kurtulmasıyla sonuçlandı.

Bakan Fidan, İsrail’in Türkiye planını ifşa edip uyardı: Bu büyük bir risk Bakan Fidan, İsrail'in Türkiye planını ifşa edip uyardı: Bu büyük bir risk
MasterChef şampiyonu Serhat Doğramacı baba oluyor Büyük mutluluğu böyle duyurdu MasterChef şampiyonu Serhat Doğramacı baba oluyor! Büyük mutluluğu böyle duyurdu
Sadettin Saran’dan takıma tam destek Sadettin Saran'dan takıma tam destek
Burdur’da 2 kişinin öldüğü diyaliz olayında hastaların vücuduna antifrizli su girmiş Burdur'da 2 kişinin öldüğü diyaliz olayında hastaların vücuduna antifrizli su girmiş
İnfluencer eşiyle karar aldı, imamlığı bıraktı İnfluencer eşiyle karar aldı, imamlığı bıraktı
Ablukaya saatler kala İran’dan tarihi rest: Diğer kartlarımızı ortaya koyarız Ablukaya saatler kala İran'dan tarihi rest: Diğer kartlarımızı ortaya koyarız

10:34
CAF U-15 turnuvasında yaş hilesi mi yapıldı Yeni görüntüler başlarına bela olabilir
CAF U-15 turnuvasında yaş hilesi mi yapıldı? Yeni görüntüler başlarına bela olabilir
10:16
Şanlıufra’da liseye silahlı baskın Çok sayıda yaralı var
Şanlıufra'da liseye silahlı baskın! Çok sayıda yaralı var
10:14
ABD ve İran heyetleri, yeniden masaya oturuyor
ABD ve İran heyetleri, yeniden masaya oturuyor
09:44
Gece ortalığı yıkan Burak Yılmaz: Beni biri vurur ha
Gece ortalığı yıkan Burak Yılmaz: Beni biri vurur ha
09:31
Kim, ABD-İran geriliminde arabuluculuğa hazır: Trump ile her an görüşebilirim
Kim, ABD-İran geriliminde arabuluculuğa hazır: Trump ile her an görüşebilirim
09:18
ABD ablukasını tanımadı Çin gemisi Hürmüz Boğazı’ndan geçti
ABD ablukasını tanımadı! Çin gemisi Hürmüz Boğazı'ndan geçti
