Batman'da Deepfake Dolandırıcılığı: Avukatın Dikkati Vatandaşı Kurtardı

Batman'da dolandırıcılar, deepfake yapay zekâ teknolojisi kullanarak sahte mahkeme kararı hazırladı ve WhatsApp üzerinden bir vatandaşa gönderdi. Belgede, vatandaşın vergi usul kanununa aykırı işlem yaptığı iddia edilerek, 30 bin TL ödeme yapmazsa hapis cezasıyla karşılaşacağı belirtildi. Durumdan şüphelenen vatandaş, belgeyi avukatı Ali Haydar Dereli'ye iletti.

Avukat Dereli, belgeyi incelediğinde Adalet Bakanlığı logosu, hâkim ve icra müdürü imzalarının birlikte yer alması, dava açılış ve karar tarihlerinin aynı gün olması gibi birçok hukuka aykırılık tespit etti. Dereli, mesleki hayatında ilk kez böyle bir dolandırıcılık yöntemiyle karşılaştığını ifade ederek, vatandaşlara hiçbir mahkemenin SMS veya WhatsApp yoluyla karar göndermeyeceği, bu tür durumlarda hemen hukukçulara başvurmaları gerektiği uyarısında bulundu.

Dereli, dolandırıcıların bu yöntemi ileride daha profesyonel hale getirebileceğini belirterek, vatandaşların panik anında detayları fark etmesinin zor olduğunu vurguladı. Ayrıca, yapay zekâ ile hazırlanan belgelerde hata yapma ihtimalinin yüksek olduğunu, vatandaşların bu tür mesajlara cevap vermeden önce mutlaka uzman görüşü alması gerektiğini söyledi. Olay, avukatın müdahalesi sayesinde vatandaşın dolandırılmaktan kurtulmasıyla sonuçlandı.