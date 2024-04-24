Batman\'da DEM Parti İl Başkanlığı\'na operasyon düzenlendi

AHMET ÜN
(BATMAN) - Batman Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sürdürülen soruşturma kapsamında Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Batman İl Başkanlığı binasına operasyon düzenlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin parti binasındaki arama çalışmaları sürerken, DEM Parti Batman İl Başkanlığı'ndan "Tüm halkımızı partilerini sahiplenmek üzere il binamız önüne dayanışmaya bekliyoruz. Batman iradene sahip çık!" çağrısı yapıldı.
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