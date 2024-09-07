Batman\'da Kız Çocuğu Kurtarıldı

Güncel

BATMAN'da evinin balkonunda demir korkuluklara ayağı sıkışan 10 yaşındaki kız çocuğu, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, Kardelen Mahallesi Adar Caddesinde bulunan bir apartmanın giriş katında meydana geldi. Evinin balkonunda oyun oynayan 10 yaşındaki kız çocuğunun ayağı, demir korkuluklara sıkıştı. Ailesinin kendi imkanlarıyla çıkaramayınca, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine Batman Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, hidrolik kesme ve ayırma makinasıyla demir korkuluğu keserek çocuğu kurtardı. Kız çocuğunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,