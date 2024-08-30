Batman'da düzenlenen festivaller için kortej yürüyüşü yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Batman'da düzenlenen festivaller için kortej yürüyüşü yapıldı

Batman\'da düzenlenen festivaller için kortej yürüyüşü yapıldı

Batman'ın 5 ilçesinde gerçekleştirilecek festivallerin tanıtımı amacıyla kortej yürüyüşü düzenlendi. Vali Ekrem Canalp ve beraberindekiler, Turgut Özal Bulvarı'nda bir araya gelerek yürüyüşe katıldı. Yürüyüşte festivallerin tanıtıldığı afişler taşındı ve halk oyunları sergilendi.

30.08.2024 19:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'ın 5 ilçesinde gerçekleştirilecek festivallerin tanıtımı amacıyla kortej yürüyüşü düzenlendi.

Valilik, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve kaymakamlıklar tarafından organize edilen festivaller dolayısıyla Vali Ekrem Canalp ve beraberindekiler, Turgut Özal Bulvarı'nda bir araya geldi.

Kaymakamlar, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşların yer aldığı yürüyüş, Atatürk Parkı'na kadar sürdü.

Katılımcılar, festivallerin tanıtıldığı afişler taşıdı.

Programda halk oyunları sergilendi, kadınlar def çalarak yöresel türküler söyledi.

Vali Canalp, buradaki konuşmasında, geçen yıl gerçekleştirilen ilçe festivallerine 59 bin kişinin katıldığını, bu yıl sayının daha da artmasını beklediklerini dile getirdi.

Festivallerin sadece eğlenceden ibaret olmadığını belirten Canalp, "Biz festivallerimizde geçmişimizin kültürünü geleceğe taşıyoruz. Köylerimizde yetiştirmiş olduğumuz ürünleri pazarlamak suretiyle köylü ekonomisinin de gelişmesine katkı sağlıyor." diye konuştu.

Kentin, en meşhur ürünlerini bu festivallerde Türkiye'ye tanıtma imkanı bulduğunu söyleyen Canalp, bunun muazzam bir kazanç olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

Ekrem Canalp, batman, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batman'da düzenlenen festivaller için kortej yürüyüşü yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:20 İstanbul’da 1 kişinin öldüğü metrobüs kazasına ilişkin 5 kişi için tutuklama talebi İstanbul'da 1 kişinin öldüğü metrobüs kazasına ilişkin 5 kişi için tutuklama talebi
19:56 Bir skandal olay da İstanbul’da Parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdiler Bir skandal olay da İstanbul'da! Parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdiler
17:58 Malatya’da çapa motoru yük treninin altında kaldı: Anne ve 2 çocuk hayatını kaybetti Malatya'da çapa motoru yük treninin altında kaldı: Anne ve 2 çocuk hayatını kaybetti
17:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan: ’’Filistin’den, Gazze’den, Kudüs’ten bize ne’’ diyenler bu milletin tarihini bilmiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''Filistin'den, Gazze'den, Kudüs'ten bize ne?'' diyenler bu milletin tarihini bilmiyor
12:09 AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: Haftalık çalışma saatleriyle ilgili düzenleme yok AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: Haftalık çalışma saatleriyle ilgili düzenleme yok
11:29 Sanki 40 yıldır Türkiye’de Icardi bu hareketiyle Türk halkının gönlünde taht kuracak Sanki 40 yıldır Türkiye'de! Icardi bu hareketiyle Türk halkının gönlünde taht kuracak
11:19 Abdullah Gül, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı sosyal medya hesabından kutladı Abdullah Gül, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı sosyal medya hesabından kutladı
10:39 Fenomen Muhammet Bettaş, kuzeninin 3 yıldır eniştesi tarafından istismar edildiğini ortaya çıkardı Fenomen Muhammet Bettaş, kuzeninin 3 yıldır eniştesi tarafından istismar edildiğini ortaya çıkardı
10:38 Devlet erkanı Ata’nın huzurunda İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Anıtkabir Özel Defteri’ne düştüğü not Devlet erkanı Ata'nın huzurunda! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anıtkabir Özel Defteri'ne düştüğü not
10:29 Almanya’da Otomobil Fiyatları Türkiye’yi Kıskandırıyor Almanya'da Otomobil Fiyatları Türkiye'yi Kıskandırıyor
10:28 Rusya’da iPhone İçin Soyunduğu Yarışma Büyük Öfke Yarattı Rusya'da iPhone İçin Soyunduğu Yarışma Büyük Öfke Yarattı
10:23 Kolpaçino filmiyle vurdular Beşiktaş’tan maç sonu Lugano’ya olay gönderme Kolpaçino filmiyle vurdular! Beşiktaş'tan maç sonu Lugano'ya olay gönderme
09:40 Beyin cerrahı, 13 yaşındaki kızına ameliyatta hastanın kafatasını deldirdi Beyin cerrahı, 13 yaşındaki kızına ameliyatta hastanın kafatasını deldirdi
09:29 Dilruba Kayserilioğlu tutukluluğundan sonra gece saatlerinde tahliye edildi Dilruba Kayserilioğlu tutukluluğundan sonra gece saatlerinde tahliye edildi
09:00 Suç örgütü lideri Binali Camgöz, Karadağ’dan Türkiye’ye getirildi Suç örgütü lideri Binali Camgöz, Karadağ'dan Türkiye'ye getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2024 20:45:06. #1.11#
SON DAKİKA: Batman'da düzenlenen festivaller için kortej yürüyüşü yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement